Τα νέα Windows 11 παρουσίασε η Microsoft

Στην επίσημη ανακοίνωση της επόμενης γενιάς του λειτουργικού της συστήματος, των Windows 11 προχώρησε σήμερα η Microsoft. Τα νέα χαρακτηριστικά των Windows, με έμφαση στην μοντέρνα εμφάνιση και την ευκολία χρήσης, παρουσίασαν ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού Satya Nadella και ο Chief Product Officer, Panos Panay.

Today marks the beginning of a new generation of Windows. With Windows 11, we’re reimagining everything from the operating system to the store, to unlock new opportunity for people and the world. https://t.co/IuMxrS262d