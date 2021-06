ΗΛΕΚΤΩΡ: Αναλαμβάνει νέο έργο στο ΧΥΤΑ Φυλής

Της Ελένης Μπότα

Ένα νέο σημαντικό έργο αναμένεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ. Πρόκειται για το έργο "Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων", συνολικού προϋπολογισμού 26,5 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχτεί η κοινοπραξία HΛΕΚΤΩΡ - WATT και η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες μετά το πράσινο φως που πήρε από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: "Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής" στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνονται οι όροι για τη δημιουργία έκτακτου μικρού μεταβατικού κυττάρου (σ.σ επέκταση) για τη διάθεση των επεξεργασμένων απορριμμάτων αλλά και η κατασκευή δύο νέων κυττάρων στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Μαζί με αυτά, εγκρίνεται και σωρεία έργων μεταβατικής διαχείρισης για τη λειτουργία τους, ενώ επικαιροποιούνται οι όροι ολόκληρης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής μαζί μάλιστα με τα εργοστάσια (μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, αποτεφρωτήρα επικινδύνων) που έχουν χωροθετηθεί εντός του ευρύτερου έργου.

Σήμερα η ΗΛΕΚΤΩΡ κατέχει σημαντική θέση στα έργα περιβάλλοντος. Ο Όμιλος λειτουργεί πέντε μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τις 700.000 τόνους ετησίως, δύο μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων, καθώς και τέσσερα έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 35 MW.

Μέσα στο 2020 η θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ ανέλαβε μία σειρά σημαντικών συμβάσεων μεταξύ των οποίων το έργο "Υπηρεσίες Υποστήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης" διάρκειας 6 μηνών και με μονομερές δικαίωμα παράτασης για άλλους έξι μήνες συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε και στην υπογραφή διαδοχικών τροποποιητικών συμβάσεων για την παράταση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου "Μελέτη Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστοu".

Επίσης υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή Χώρου για την Κάλυψη των Επειγουσών Αναγκών Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής" προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ και τροποποιητικής σύμβασης.

Στο εξωτερικό η ΗΛΕΚΤΩΡ προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης παροχής μελετητικών και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργο που εκτελείται στο Ισραήλ αξίας €3,2 εκατ. με σημαντική πιθανότητα ανάθεσης πρόσθετου αντικειμένου 9,3 εκατ. ευρώ καθώς και στην υπογραφή σύμβασης (Νοέμβριος 2020), μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος Bietergemeinschaft Herhof – FBU (Herhof GmbH – Finsterwalder Bau –Union Gmbh), για την κατασκευή του έργου "Design and Establishment of the Compost and Energy facility Cröbern" προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την διοίκηση της ΗΛΕΚΤΩΡ, ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές στην Ελλάδα καθώς η χώρα έχει καθυστερήσει να προσαρμοστεί στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται με σημαντικά πρόστιμα για τη διατήρηση παράνομων χωματερών.

Συνεπώς, καθίσταται επιβεβλημένη η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου στο εσωτερικό της χώρας.