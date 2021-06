Έξι βραβεία για την Attica Group στα Tourism Awards 2021

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, ανακοίνωσε την βράβευσή της με 6 βραβεία στα Tourism Awards 2021 που διοργανώθηκαν από τη Boussias Communications.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουνίου στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, η Attica Group βραβεύτηκε ως ακολούθως:

-Gold βραβείο στην κατηγορία "Travel-Προγράμματα Επιβράβευσης-Loyalty Programs", για την καινοτομία σε επίπεδο υπηρεσιών και υποδομών του Προγράμματος Πιστότητας Seasmiles της Attica Group.

-Gold βραβείο στην κατηγορία "Travel - Technology enhanced experience - Αξιοποίηση λύσεων τεχνολογίας για την βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας" για το Seasmiles Chatbot του Προγράμματος Πιστότητας Seasmiles της Attica Group. Μία πρωτοποριακή επικοινωνία με χρήση τεχνολογίας Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη), που αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των μελών του προγράμματος βελτιώνοντας την ταξιδιωτική τους εμπειρία.

-Silver βραβείο στην κατηγορία "Digital Tourism - Multichannel marketing strategy" για την στρατηγική επικοινωνίας της Blue Star Ferries σε Above The Line (ATL) και Online περιβάλλον με στόχο την αύξηση του brand awareness και των πωλήσεων.

-Silver βραβείο στην κατηγορία "Digital Tourism - User interaction / Use of user generated content / Use of influencers / Social media contest" για την αύξηση του brand awareness της Blue Star Ferries μέσω Online διαγωνισμών στα Social Media, User Generated Content (UCG) και συνεργασίες με influencers.

-Bronze βραβείο στην κατηγορία "Innovation - Καινοτόμο concept" για τις Συνδυασμένες Μεταφορές Επιβατών με τρένο και πλοίο "Sail & Rail", μία καινοτόμο πρωτοβουλία της Attica Group που εδώ και 20 χρόνια προσφέρει επιπλέον κίνητρα μέσω συνδυαστικών εκπτώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας.

-Bronze βραβείο στην κατηγορία "Technology - Innovative use of Technology" για το Seasmiles Chatbot του Προγράμματος Πιστότητας Seasmiles της Attica Group. Μία πρωτοποριακή επικοινωνία με χρήση τεχνολογίας Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη), που αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των μελών του προγράμματος βελτιώνοντας την ταξιδιωτική τους εμπειρία.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.