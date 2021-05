Η CPI ανανέωσε την συνεργασία της με την Carglass Ελλάδας

H CPI ανανέωσε την συνεργασία της με την Carglass® Ελλάδας με την υλοποίηση νέου έργου MPS. Η λύση περιλαμβάνει Sharp MFPs προς αντικατάσταση των παλιών εκτυπωτικών συσκευών που ήταν εγκατεστημένα στα εταιρικά καταστήματα.



Τα νέα έγχρωμα Α3 πολυμηχανήματα Sharp ΜΧ3051 που επιλέχθηκαν, υποστηρίζουν την δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Office 365, που ήταν ζητούμενο για την Carglass® Ελλάδας, καθώς ήθελαν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω την IT υποδομή τους. Παράλληλα, η αλλαγή του εξοπλισμού, συνέβαλε στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, πετυχαίνοντας έναν ακόμα στόχο που είχαν θέσει από την αρχή. Επιπλέον, η συγκεκριμένη σειρά έχει ενσωματωμένη λειτουργία "print release" που επιτρέπει στους χρήστες να παραλαμβάνουν την εκτύπωσή τους από οποιοδήποτε MFP στο δίκτυο, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των χρηστών και διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των εγγράφων.



"Η συνεργασία μας με την CPI είναι πολυετής, καθώς, η ποιότητα των εκτυπωτικών μηχανημάτων και υπηρεσιών που προμηθευόμαστε, αναβαθμίζουν σε χρόνο και εργασία τη λειτουργικότητα της εταιρίας μας. Οι υπηρεσίες διαχείρισης μισθωμένων εκτυπωτικών μηχανημάτων της CPI συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία εκτυπώσεων και στη συστηματική παρακολούθηση με άμεση ανταπόκριση στην επίλυση προβλημάτων" αναφέρει ο κ. Γιάννης Παπατζανάκης - IT & IS BU Manager.



Το έργο υλοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος παρά το γεγονός ότι αρκετές εγκαταστάσεις έπρεπε να γίνουν εκτός Αττικής ενώ τα εταιρικά καταστήματα έπρεπε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους κατά την διαδικασία της αντικατάστασης.