Δόθηκαν οι τρεις πρώτες άδειες διαδικτυακού στοιχήματος από την ΕΕΕΠ

Τις τρεις πρώτες άδειες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, έδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ξεκινώντας μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και να οδηγήσει σε πρώτη φάση σε συνολικά 15 άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εταιρείες που έλαβαν άδειες είναι οι Lucky Stream (Bet365), Β2Β Gaming (Betshop), Betmed (Betsson). Θα ακολουθήσει σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΕΕΠ και δεύτερο κύμα έγκρισης αδειοδοτήσεων στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι μεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς.

Πλέον οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν τα αρχεία τους στην χώρα μας και τα πληροφοριακά τους συστήματα να είναι συνδεδεμένα με τους υπολογιστές της ΕΕΕΠ. Η διαδικασία φαίνεται ότι προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Όσοι δεν αδειοδοτηθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου, θα έχουν περιθώριο ενός μήνα, προκειμένου να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους. Το μεγάλο στοίχημα είναι το κατά πόσο θα επιτευχθεί ο στόχος για την έναρξη του νέου καθεστώτος λειτουργίας της αγοράς από την 1η Αυγούστου 2021. Οι οριστικές άδειες αναμένεται να αυξήσουν τη διαφάνεια της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων αλλά και να φέρουν επιπλέον έσοδα στο Δημόσιο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι άδειες δίνονται χωρίς διαγωνισμό. Το τίμημα για την άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και για την άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (παιχνίδια καζίνο, πόκερ κλπ) το αντίτιμο είναι 2 εκατ. ευρώ. Και οι τρεις εταιρείες που αδειοδοτήθηκαν πρώτες έχουν ήδη καταβάλει την πρώτη δόση, ύψους 1,25 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι τόσο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά με προσωρινές άδειες, όσο και νεοεισερχόμενοι. Όπως έχει διαμηνύσει ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Δημήτρης Ντζανάτος η αδειοδότηση προχωρά με τη λογική του "first in, first out” με τη σειρά που κάθε εταιρεία ολοκληρώνει τις απαραίτητες διαδικασίες και καταβάλει τις εγγυητικές και τα χρήματα που απαιτείται.