ΕΤΕΜ: Τα συστήματά της σε πολυβραβευμένα κτίρια για το 2020

Από τη στιγμή της σύλληψης μιας ιδέας, η ETEM βοηθά ιδιώτες, επενδυτές, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, να καθορίσουν τις προδιαγραφές του έργου και να επιλέξουν το καλύτερο προϊόν ή λύση που ανταποκρίνεται ακόμα και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.

Τεκμήριο αριστείας αποτελούν οι διακρίσεις των έργων με αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ, που καλύπτουν κάθε απαίτηση και κάθε σχεδιαστική ανάγκη.

The Orbit

Κτίριο γραφείων, ορόσημο της Αθήνας, το "The Orbit” διακρίνεται για τις χαρακτηριστικές φουτουριστικές του γραμμές και τον "πράσινο" χαρακτήρα του. Στα Commercial Property Awards, για το 2020, το "The Orbit" απέσπασε την ύψιστη διάκριση (Gold) στη συνολική ενότητα New Projects, καθώς και την υψηλότερη διάκριση (Gold) στην κατηγορία Best New Development – Office.

Butterfly

Ένα ακόμα βραβευμένο κτίριο γραφείων, το BUTTERFLY, στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕΜ. Το κτίριο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2019 με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Gold) και απέσπασε το Silver βραβείο στην κατηγορία Best Renovation – Office στα Commercial Property Awards του 2020.

River West

Διπλή διάκριση και για το πολυσύχναστο και εμβληματικό " River West", το οποίο αποτελεί πρότυπο εμπορικού κέντρου, με εξαιρετική υποδομή και λειτουργικότητα. Το 2020 βραβεύτηκε στα Fire & Emergency Excellence Awards, με βραβείο Gold στην ενότητα "Εγκαταστάσεις", για το επίπεδο ασφαλείας και τη συνολική διαχείρισή της στο σύνολο της εγκατάστασης. Στην κατηγορία "Ανταπόκριση σε ‘Έκτακτες Ανάγκες" για ενδεχόμενο συμβάν, το εμπορικό κέντρο έλαβε το βραβείο Bronze.

ADORA 2

Το εντυπωσιακό κτίριο "ADORA 2", στη Σόφια της Βουλγαρίας, βραβεύτηκε στα BigSEE Architecture Awards 2020 για τον ξεχωριστό αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό. Το πλάνο αφορούσε σε ένα κτίριο γραφείων της υψηλότερης κατηγορίας από άποψη κτιριακών εγκαταστάσεων, υλικών, χώρων, ενεργειακής απόδοσης, λειτουργίας και περιβάλλοντος, με στόχο να διαφέρει από τα γύρω κτίρια και να μαγνητίζει τα βλέμματα όσων κινούνται κατά μήκος της περιφερειακής οδού.

Σκοπός της ΕΤΕΜ είναι να δημιουργεί αξία και βιώσιμα προϊόντα, που θα αποτελούν σημείο αναφοράς στον κλάδο των ακινήτων και στον κατασκευαστικό κλάδο.