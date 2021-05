Μεταρρυθμίσεις και ξένες επενδύσεις στο επίκεντρο του φετινού InvestGR Forum

Το 4th InvestGR Forum 2021 έχει φέτος ως τίτλο "Reforming the Greek Economy” και θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021, στο ξενοδοχείο HILTON και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece βαδίζει στον τέταρτο χρόνο ζωής του, έχοντας εδραιωθεί ως ο αξιόπιστος χώρος ανάπτυξης σοβαρού δημόσιου διαλόγου για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.



Η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει στις "Μεταρρυθμίσεις" για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την, εν γένει, σημασία τους για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, φιλοδοξώντας να αναδείξει τους τομείς και τους τρόπους που θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.



Στα πάνελ συζήτησης, θα συμμετάσχουν πολιτικοί, CEOs εταιρειών, πανεπιστημιακοί και ειδικοί, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα, όπως η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, η βιώσιμη ανάπτυξη, οι πράσινες επενδύσεις και η καινοτομία.



Για μια ακόμη χρονιά, και στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΥ Ελλάδος και του InvestGR Forum, θα γίνει η επίσημη πρώτη παρουσίαση και ανάλυση των βασικών ευρημάτων της έρευνας της ΕΥ, "Attractiveness Survey: Ελλάδα 2021", με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Η τρίτη έκδοση της ετήσιας έρευνας της EY που πραγματοποιείται από το 2019, θα αποτυπώσει τις απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, καταγράφοντας, επίσης, τις επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) κατά το περασμένο έτος, καθώς και την πορεία της ως επενδυτικού προορισμού συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.



Το 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.