Τράπεζες: Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τον κλάδο και την οικονομία

Πώς βλέπουν να σκιαγραφείται η επόμενη ημέρα τόσο για τις ελληνικές τράπεζες όσο και για την οικονομία, ανέλυσαν σε πάνελ στο πλαίσιο του οικονομικού φόρουμ των Δελφών, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ο Φωκίων Καραββίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, ανέφερε μιλώντας πως τα τελευταία χρόνια συζητούσαν όλοι για τα κόκκινα δάνεια με έναν αρνητικό χρωματισμό. "Σήμερα ερχόμαστε να μιλήσουμε για την επόμενη ημέρα. Έχουμε αλλάξει σελίδα, στοχαζόμαστε για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος, για την ανάπτυξη, και όχι την επιβίωση”.

Όπως σημείωσε, για να κοιτάξουν οι τράπεζες προς το μέλλον, έπρεπε να πετάξουν το παρελθόν. Τόνισε πως η τράπεζα του έχει ήδη ανακοινώνει ότι σε μερικούς μήνες θα έχει μονοψήφιο αριθμό μη εξυπηρετούμενων και διψήφιο αριθμό απόδοσης επί των ίδιων κεφαλαίων της τράπεζας.

"Η επόμενη ημέρα συνδέεται με την ανάγκη και τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει με σύνεση και ευθύνη την αναπτυξιακή πορεία. Οφείλουμε να κατευθύνουμε τους πόρους μας σε βιώσιμα έργα, με όρους προστασίας του περιβάλλοντος”, τονίσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι η Eurobank στήριξε τη ρευστότητα των πελατών της όταν ξέσπασε η πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα έχει υποστηρίξει και χρηματοδοτήσει όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της χώρας.

Ένας επιπλέον στόχος, τόνισε, είναι να μη μείνουμε πίσω από τις διεθνείς επενδύσεις του κλάδου. "Συμβάλλουμε στην ευρύτερη προσπάθεια ψηφιοποίησης της χώρας, θα υπάρξει χρηματοδότηση της οικονομίας με σύνεση και ευθύνη, υπάρχει η βούληση να ακολουθήσουμε ταχέως τις τάσεις διεθνώς”.

Ο Φ. Καραββίας σημείωσε ότι η τράπεζα έχει υλοποιήσει τη στρατηγική της για την επόμενη μέρα σε μεγάλο βαθμό, ενώ στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί. "Η κερδοφορία μας είναι σταθερός πυλώνας και θελουμε αποδόσεις υψηλές για τους μετόχους μας”, σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να "κάνουμε ένα βήμα πίσω”, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι οδηγεί τις αλλαγές στο παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Οι αλλαγές έρχονται από την τεχνολογία και την ενεργειακή μετάβαση.

Η χώρα, εκτιμά ο Φ. Καραββίας, τώρα έχει πλεονεκτήματα, έχει καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, με νέες εμπειρίας και γνώσεις. Οι νέες τεχνολογίες ευνοούν το μικρότερο μέγεθος, που ήταν πάντα το μειονέκτημα της χώρας. Η χώρα έχει έναν τεράστιο δυναμικό στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, "αποκτούμε φυσικό πλεονέκτημα στον χώρο αυτό”.

"Οι δισταγμοί κοστίζουν. Η Alpha Bank πρωτοστατεί στην πορεία αλλαγής της ελληνικής οικονομίας"

Στη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, τον καταλυτικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι τράπεζες, αλλά και την ετοιμότητα της Alpha Bank να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ "Big Bank Theory: Leading the Greek Economy and Banking through the straits of the pandemic” του 6ου Delphi Economic Forum.

Το RRF έναυσμα για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει την μοναδική ευκαιρία για να επιτύχει τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, κλείνοντας παράλληλα το επενδυτικό κενό της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε.

Προσέθεσε, δε, ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF), σε συνδυασμό με τους χρηματοδοτικούς πόρους από τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία, συνολικού ύψους Ευρώ 72 δισ., έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η πανδημία επιτάχυνε την εφαρμογή τεχνολογικών δυνατοτήτων και εξελίξεων, ενεργοποίησε τη δυναμική παρέμβαση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής με σκοπό τη στήριξη της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, καθώς εξελίσσεται η εκστρατεία εμβολιασμών, επικρατεί ευφορία και υψηλές προσδοκίες για το μεταπανδημικό περιβάλλον.

Προσέθεσε, δε, πως η δομική αλλαγή, σε σχέση με το παρελθόν, συνίσταται στο γεγονός ότι η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα πυροδοτηθεί κυρίως από την υψηλή αναλογία επενδυτικών κεφαλαίων, και όχι μέσω αύξησης της κατανάλωσης, ενώ πρόσθετη δυναμική δημιουργεί και η δυνατότητα μόχλευσης από το τραπεζικό σύστημα.

Σε ερώτημα για την ετοιμότητα των τραπεζών, της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα ως βασικών stakeholders υλοποίησης του RRF, o CEO της Alpha Bank χαρακτήρισε εύστοχη την επιλογή της κυβέρνησης να διοχετευθούν τα επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους Ευρώ 31 δισ. που αντιστοιχούν στο δανειακό σκέλος του RRF μέσω της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από τις τράπεζες, οι οποίες όπως ανέφερε "είναι ο ασφαλέστερος αρωγός και σύμβουλος των επιχειρήσεων στη διαχείριση και απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων".

Ως προς το Δημόσιο, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως το σχέδιο 167 δράσεων που υπεβλήθη είναι ολοκληρωμένο και απέσπασε τα εύσημα των Βρυξελλών, για να προσθέσει πάντως πως απαιτείται συνέπεια στο "μέτωπο" του μεταρρυθμιστικού έργου, ώστε να προχωρήσουν εγκαίρως σημαντικές οριζόντιες μεταρρυθμίσεις, όπως η επιτάχυνση διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς.

Ο CEO της Alpha Bank εξέφρασε την άποψη ότι "σημαντικό βάρος θα έχει ο ιδιωτικός τομέας", καθώς τα κριτήρια διοχέτευσης των κεφαλαίων της ΕΕ δεν αποσκοπούν στη διατήρηση του status quo και οδηγούν σε νομοτελειακή αλλαγή της τρέχουσας δομής της οικονομίας και μετατόπιση του προσανατολισμού προς την εξαγωγική δραστηριότητα, την Έρευνα και Καινοτομία, καθώς και την προοπτική των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται κλάδοι που καθιστούν την ανάπτυξη περισσότερο διατηρήσιμη και λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές, όπως ο τομέας παραγωγής και αποθήκευσης Ενέργειας, η Μεταποίηση και συγκεκριμένα ο Αγροδιατροφικός κλάδος, οι Κατασκευές, τα Logistics και η Πληροφορική.

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε επίσης ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως των νέων απαιτήσεων, προχωρώντας στις απαραίτητες αναβαθμίσεις, τόσο σε επίπεδο επενδυτικών σχεδίων, εταιρικής διακυβέρνησης, στελέχωσης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Τα επιτεύγματα της Alpha Bank το τελευταίο έτος, ισχυρό εχέγγυο για την ετοιμότητά της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Αναφερόμενος στην ετοιμότητα της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η προετοιμασία ώστε, σήμερα να είναι έτοιμη να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, με στόχο "τη δημιουργία αξίας για την χώρα και τους Πελάτες μας".

Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως έχει υπάρξει διεξοδική χαρτογράφηση και ανάλυση για τις νέες ανάγκες χρηματοδότησης, προετοιμασία για την στήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ υπογράμμισε και την μακρά επιτυχημένη εμπειρία της Τράπεζας στον τομέα. "Είμαστε ήδη έτοιμοι για να υποστηρίξουμε, όπως πράξαμε και στο παρελθόν, εμβληματικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες" υπογράμμισε ο CEO της Alpha Bank, προσθέτοντας:

"Όλος μας ο προγραμματισμός τα τελευταία 2 χρόνια ήταν προσανατολισμένος για να βρεθούμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Απαλλαγμένοι από τα βαρίδια της πολυετούς κρίσης, κοντά στους Πελάτες μας, έχοντας προχωρήσει στον εταιρικό μετασχηματισμό μας σε επίπεδο τεχνολογίας, δομών και εμπλουτισμένου στελεχιακού δυναμικού. Νομίζω πως τα επιτεύγματά μας στους τελευταίους 12 μήνες, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά!".

"Αλλάζουμε για να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας" Σε ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης για την άποψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη σχετικά με τις τράπεζες, ο κ. Ψάλτης μίλησε για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της κοινωνίας και των τραπεζών, βασικές παράμετροι του οποίου είναι ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η ανάδειξη νέων τάσεων στο εσωτερικό της κοινωνίας.

"Στην Alpha Bank χαρτογραφήσαμε αυτές τις νέες τάσεις, ώστε να επανατοποθετηθούμε σωστά στη νέα πραγματικότητα. Μέσα από μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα επιβεβαιώσαμε, μεταξύ άλλων, ότι η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο αποκαθίσταται, φθάνοντας στο 43% θετικών γνωμών, έναντι μόλις 20% την προηγούμενη δεκαετία, ενώ το 70% των συμπολιτών μας απαιτούν από τις τράπεζες να πρωταγωνιστήσουν με τις επενδυτικές τους επιλογές σε ένα βιώσιμο μέλλον", σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Εξήγησε πως τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα που αναδύονται στην ελληνική κοινωνία πιστεύουν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου, απαιτούν την παροχή εξελιγμένων ψηφιακών λύσεων που θα "απαντούν" στις ανάγκες τους και, τελικά βλέπουν το τραπεζικό σύστημα, πέραν από τον παραδοσιακό του ρόλο ως φορέα αλλαγής και προόδου.

Νέα εργασιακή κουλτούρα και προσέλκυση ταλέντων

Παράλληλα ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε, ότι η νέα αυτή σχέση με την κοινωνία απαιτεί και μία νέα εργασιακή κουλτούρα στο εσωτερικό της Τράπεζας και, βεβαίως, την προσέλκυση ταλέντου.

"Η φιλοδοξία που διατυπώσαμε να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για τους Έλληνες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη υλοποιείται", ανέφερε ο κ. Ψάλτης, σημειώνοντας πως περισσότεροι από 30 επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εμπειρίας και κατάρτισης, που εργάζονταν σε πολυεθνικούς ομίλους του εξωτερικού, επέλεξαν να ενταχθούν στην ομάδα της Alpha Bank.

Αποκάλυψε, δε, πως σε πρόσφατη έρευνα για τη μέτρηση της εικόνας της ως εργοδότης, η Τράπεζα αναδείχθηκε μία από τις 10 κορυφαίες επιλογές στην Ελλάδα και στην κορυφή της λίστας μεταξύ των Τραπεζών.

"Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που η καινοτομία και η αποδοτικότητα κυριαρχούν, τα γραφειοκρατικά στεγανά εξαλείφονται και η εξυπηρέτηση των Πελατών μας βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε" κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

Ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε από την πλευρά του ότι "εμείς ξεκινήσαμε μετασχηματίζοντας την τράπεζα συνολικά και επιφανειακά με το σχέδιο Sunrise, με στόχο την κεφαλαιοποίηση, τη σταθερή κερδοφορία, και την ανάπτυξη, που είναι βασικό στοιχείο”.

Αναφέρθηκε στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας κατά 3 δισ., και στον εταιρικό μετασχηματισμό, που η κυρία βάση είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλάζοντας σελίδα στη λειτουργία της τράπεζας.

Με χαρά βλέπω ότι και οι άλλες τράπεζες είναι στο ίδιο μήκος κύματος, σημείωσε.

Πρόσθεσε δε πως η νούμερο ένα βοήθεια προς την κοινωνία θα είναι "η σχέση μας με τους πελάτες. Με το electronic know your customer, απελευθερώνουμε χρόνο από το προσωπικό μας για να συμβουλεύει τον πελάτη, από το να κάνει γραφειοκρατικές διαδικασίες”.

Αυτό, εκτιμά, θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων των ίδιων και των τραπεζικών αποτελεσμάτων.

Ο Χ. Μεγάλου υπογράμμισε ακόμη κάτι που παρατήρησε στις πολλαπλές παρουσιάσεις σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές κατα την ΑΜΚ, ότι είναι πολύ σημαντικό το βάρος που δίνει η διεθνής επενδυτική κοινότητα στη δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να χρηματοδοτεί στην ελληνική κοινωνία με βάση και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Όπως τόνισε, πρόκειται για θεμέλιο λίθο της προσπάθειας από εδώ και πέρα, εντάσσεται και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη. ‘Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων θα είναι κρίσιμη για το πως θα κριθούμε σε Ελλάδα και Ευρώπη”.

Σημείωσε δε πως "όλη η προσπάθεια που κάνουμε είναι για να μπορέσουμε να μετασχηματισουμε την ελληνική οικονομία με τέτοιο τροπο που θα αφήσει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Με πρωτοβουλίες όπως την αντιστροφή του brain drain, για να προσελκύσουμε νεους να αποκτησουν skills και δεξιοτητες γγια ναα μπουν στην αγορά εργασίας από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, τόνισε πως η πανδημία δημιούργησε ένα απότομο φρενάρισμα στην οικονομία και έφερε απώλεια στα έσοδα του τουρισμού, που είναι η βαριά βιομηχανία.

Υπάρχει αισιοδοξία τόνισε, καθώς υπάρχει το εμβόλιο πλέον. "Η ερώτηση είναι πότε, αν θα προλάβουμε το καλοκαίρι. Το βλέπουμε ωστόσο και στους δείκτες ότι είναι όλοι στα ύψη, ΡΜΙ, καταναλωτικές δαπάνες, και δανεισμός.

Πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχει συσσωρευμένη αποταμίευση, καθώς αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 20 δισ. "Τώρα πιστεύουμε ότι θα είναι πιο σίγουροι οι καταναλωτές για να επενδύσουν”.

Εκτιμά δε πως η ανάπτυξη για τα τρία τρίμηνα του 2021 θα είναι πάνω από το 10% και στο έτος θα είναι 4,5%.

Θεωρεί ακόμη πως η οικονομία θα υπήρχε και χωρίς το ταμείο ανάκαμψης, καθώς προέρχεται από μια δεκαετία όπου έχουν μείνει οι ισχυρές επιχειρήσεις. Υπήρχε μια ελληνική οικονομία και έγιναν και μεταρρυθμίσεις. Το ταμείο ανάκαμψης δίνει μια ώθηση, η οποία δεν είναι βραχυπρόθεσμη, τόνισε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας θεωρεί πως η χώρα μπαίνει σε μια νέα κανονικότητα.

"Όπως είπε και ο Φ. Καραββίας, αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας. Έχουμε γερές βάσεις λόγω όλων των μεταρρυθμίσεων που κάναμε τα τελευταία χρόνια, έχουν μείνει γερές επιχειρήσεις, έχουμε περιβάλλον που ευνοεί την οικονομία, έχουμε καθαρή, πράσινη οικονομία.

Τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε, να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά, και θα έχουμε μια πενταετία-δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης”, τόνισε.