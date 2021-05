Τράπεζες: Η επόμενη μέρα έρχεται με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:56

Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να ωφεληθεί το σύνολο της ελληνικής οικονομίας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την πανδημική κρίση υπογράμμισαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σε πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο συντόνισε ο τραπεζικός συντάκτης του Capital.gr, Λεωνίδας Στεργίου.

Ο οικονομικός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων δεν σημαίνει μόνο αύξηση του μεγέθους τους, αλλά αλλαγή κουλτούρας και επιχειρηματικού μοντέλου που θα πρέπει στο εξής να βασίζεται στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, δηλαδή τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί μόνο με βάση τα παραπάνω κριτήρια και για για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλο Μυλωνά αποτελεί ένα "δώρο” τόσο για τη βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, όπως ανέπτυξαν στις τοποθετήσεις τους οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, και της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας τόνισε πως πλέον στόχος είναι η "ανάπτυξη και όχι η επιβίωση" και έθεσε ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με σύνεση και ευθύνη και τη στόχευσή της στην ψηφιοποίηση, σε νέες τεχνολογίες, "έναν τομέα στον οποίο επενδύουμε πάνω από 300 εκατ. ευρώ". Αναφερόμενος στην ενέργεια σημείωσε πως η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα που βοηθάει τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα ενώ πρόσθεσε πως "έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα κεφάλαια, έχουμε την εμπειρία της κρίσης. Έχουμε ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας".

Με τη σειρά του, ο κ. Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα "Sunrise" της Τράπεζας Πειραιώς που αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σε ρευστότητα ικανή να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πρόσθεσε πως η χρηματοδότηση από τις τράπεζες πρέπει να γίνει με βάση το περιβάλλον, ενώ αναφέρθηκε στα νέα εργαλεία της τράπεζας όπως η πώληση δανείων από απόσταση, κάτι που όπως σημείωσε, "δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στους εργαζομένους της τράπεζας για να συμβουλεύσουν τους ενδιαφερόμενους". "Να μετασχηματίσουμε την οικονομία με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία" ανέφερε.

Ο κ. Μυλωνάς εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αύριο της ελληνικής κοινωνίας καθώς τόνισε πως "το εμβόλιο θα νικήσει την πανδημία, οι αποταμιεύσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης θα οδηγήσουν το 2021 σε κατανάλωση και ο τουρισμός αναμένεται σχεδόν στο 50% σε σχέση με το 2019". Για την ελληνική οικονομία προέβλεψε ανάπτυξη 10% τα πρώτα 3 τρίμηνα του 2021, "η οποία θα κλείσει στο 4,5% στο τέλος του χρόνου". Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης το χαρακτήρισε "δώρο" που θα πρέπει να συνδυαστεί με αλλαγή στη δομή της οικονομίας. "Έχουμε γερές βάσεις, γερές επιχειρήσεις, φυσικό περιβάλλον που ευνοεί την καθαρή οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη. Τώρα είναι η στιγμή, έχουμε τις βάσεις" κατέληξε.

"Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία μεγάλη ευκαιρία να μετασχηματίσουμε τη χώρα" ανέφερε με τη σειρά του ο κ. Βασίλης Ψάλτης. Αναφερόμενος στη σχέση κοινωνίας – τραπεζών τόνισε πως η εικόνα του "κακού" αλλάζει. "Η ταμπέλα αυτή ήταν αποτέλεσμα κακών τραπεζικών πρακτικών του παρελθόντος" ενώ για τον επανακαθορισμό της σχέσης με τους πελάτες σημείωσε πως μελέτες δείχνουν ότι οι πολίτες πιστεύουν "στον εκσυγχρονισμό, βλέπουν τις τράπεζες ως φορέα αλλαγής. Οι τράπεζες μπορούν να πάνε τόσο γρήγορά όσο προχωρά όλο αυτό; Εκεί στοχεύουμε" κατέληξε.

Αναλυτικότερα, οι τοποθετήσεις των τεσσάρων τραπεζιτών είναι οι εξής:

Φ. Καραβίας - Eurobank

Ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια συζητούσαν όλοι για τα κόκκινα δάνεια με έναν αρνητικό χρωματισμό. "Σήμερα ερχόμαστε να μιλήσουμε για την επόμενη ημέρα. Έχουμε αλλάξει σελίδα, στοχαζόμαστε για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος, για την ανάπτυξη, και όχι την επιβίωση”.

Όπως σημείωσε, για να κοιτάξουν οι τράπεζες προς το μέλλον, έπρεπε να πετάξουν το παρελθόν. Τόνισε πως η τράπεζα του έχει ήδη ανακοινώνει ότι σε μερικούς μήνες θα έχει μονοψήφιο αριθμό μη εξυπηρετούμενων και διψήφιο αριθμό απόδοσης επί των ίδιων κεφαλαίων της τράπεζας.

"Η επόμενη ημέρα συνδέεται με την ανάγκη και τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει με σύνεση και ευθύνη την αναπτυξιακή πορεία. Οφείλουμε να κατευθύνουμε τους πόρους μας σε βιώσιμα έργα, με όρους προστασίας του περιβάλλοντος”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι η Eurobank στήριξε τη ρευστότητα των πελατών της όταν ξέσπασε η πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα έχει υποστηρίξει και χρηματοδοτήσει όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της χώρας.

Ένας επιπλέον στόχος, τόνισε, είναι να μη μείνουμε πίσω από τις διεθνείς επενδύσεις του κλάδου. "Συμβάλλουμε στην ευρύτερη προσπάθεια ψηφιοποίησης της χώρας, θα υπάρξει χρηματοδότηση της οικονομίας με σύνεση και ευθύνη, υπάρχει η βούληση να ακολουθήσουμε ταχέως τις τάσεις διεθνώς”.

Ο Φ. Καραβίας σημείωσε ότι η τράπεζα έχει υλοποιήσει τη στρατηγική της για την επόμενη μέρα σε μεγάλο βαθμό, ενώ στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί. "Η κερδοφορία μας είναι σταθερός πυλώνας και θέλουμε αποδόσεις υψηλές για τους μετόχους μας”, σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να "κάνουμε ένα βήμα πίσω”, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι οδηγεί τις αλλαγές στο παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Οι αλλαγές έρχονται από την τεχνολογία και την ενεργειακή μετάβαση.

Η χώρα, εκτιμά ο Φ. Καραβίας, τώρα έχει πλεονεκτήματα, έχει καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, με νέες εμπειρίες και γνώσεις. Οι νέες τεχνολογίες ευνοούν το μικρότερο μέγεθος, που ήταν πάντα το μειονέκτημα της χώρας. Η χώρα έχει ένα τεράστιο δυναμικό στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, "αποκτούμε φυσικό πλεονέκτημα στον χώρο αυτό”.

Χρ. Μεγάλου - Τράπεζα Πειραιώς

Απώτερος στόχος του στρατηγικού σχεδίου Sunrise που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς είναι η υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας και η μετάβασή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, που συνδυάζει την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο Delphi Forum.

Όπως ανέφερε, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας κατά 3 δισ. ευρώ μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,4 δισ. ευρώ και των άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1,6 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με ταχείς ρυθμούς στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό το επόμενο 12μηνο, ενώ παράλληλα υλοποιεί το πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού "ACT", που αφορά το σύνολο των δομών και των λειτουργιών της Τράπεζας.

Στόχος του προγράμματος, είπε ο κ. Μεγάλου, είναι η σταθερή ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας, με βάση συντονισμένες ενέργειες ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους. Και αυτό θα επιτευχθεί με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Στην καρδιά του προγράμματος μετασχηματισμού, βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρόκειται για αλλαγή σελίδας για την τράπεζα με βάση τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου. Τα προγράμματα αυτά, πρόσθεσε, θα φέρουν νέα προϊόντα και κυρίως νέες δυνατότητες πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης υπηρεσιών από τον πελάτη που θα "λύσουν τα χέρια" σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πελατών e-KYC (electronic Know Your Customer) που απλοποιεί σημαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία στις τραπεζικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, ανάφερε, σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό που ξεπερνά το 95% των συναλλαγών που υλοποιούνται σε ένα παραδοσιακό κατάστημα μπορούν να πραγματοποιηθούν ψηφιακά. Σύμφωνα με τον ίδιο, νέοι τομείς δραστηριότητας που θα πλαισιώσουν τις παραδοσιακές εργασίες εμπορικής τραπεζικής και θα πρωταγωνιστήσουν μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών ενδεικτικά είναι, το bankassurance, τo asset management/διαχείριση περιουσίας, τα ηλεκτρονικά δάνεια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργασίες.

Οσον αφορά το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η Τράπεζα Πειραιώς τοποθετήθηκε εγκαίρως στο ζήτημα και ήδη έχει εντάξει στη λειτουργία της κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με τα ίδια κριτήρια ESG, με στόχο την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία.

Προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να προσελκύσουν πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια και να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη και βιώσιμη οικονομία, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε επίσης ότι για να πετύχουμε τον μετασχηματισμό της οικονομίας θα πρέπει να στοχεύσουμε κατά κύριο λόγο στους νέους, τομέα στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς δίνει σημασία με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής και των δυνατοτήτων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημείωσε, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Project Future που συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, εκπαιδεύοντας πτυχιούχους σε σύγχρονες δεξιότητες, όπως digital marketing, e-commerce, data science κλπ., από τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Β. Ψάλτης - Alpha Bank

Στη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, τον καταλυτικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι τράπεζες, αλλά και την ετοιμότητα της Alpha Bank να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ "Big Bank Theory: Leading the Greek Economy and Banking through the straits of the pandemic” του 6ου Delphi Economic Forum.

Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη μοναδική ευκαιρία για να επιτύχει τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, κλείνοντας παράλληλα το επενδυτικό κενό της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε. Προσέθεσε, δε, ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF), σε συνδυασμό με τους χρηματοδοτικούς πόρους από τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία, συνολικού ύψους 72 δισ. ευρώ, έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η πανδημία επιτάχυνε την εφαρμογή τεχνολογικών δυνατοτήτων και εξελίξεων, ενεργοποίησε τη δυναμική παρέμβαση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής με σκοπό τη στήριξη της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, καθώς εξελίσσεται η εκστρατεία εμβολιασμών, επικρατεί ευφορία και υψηλές προσδοκίες για το μεταπανδημικό περιβάλλον. Προσέθεσε, δε, πως η δομική αλλαγή, σε σχέση με το παρελθόν, συνίσταται στο γεγονός ότι η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα πυροδοτηθεί κυρίως από την υψηλή αναλογία επενδυτικών κεφαλαίων, και όχι μέσω αύξησης της κατανάλωσης, ενώ πρόσθετη δυναμική δημιουργεί και η δυνατότητα μόχλευσης από το τραπεζικό σύστημα.

Σε ερώτημα για την ετοιμότητα των τραπεζών, της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα ως βασικών stakeholders υλοποίησης του RRF, o CEO της Alpha Bank χαρακτήρισε εύστοχη την επιλογή της κυβέρνησης να διοχετευθούν τα επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο δανειακό σκέλος του RRF μέσω της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από τις τράπεζες, οι οποίες όπως ανέφερε "είναι ο ασφαλέστερος αρωγός και σύμβουλος των επιχειρήσεων στη διαχείριση και απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων".

Ως προς το Δημόσιο, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως το σχέδιο 167 δράσεων που υπεβλήθη είναι ολοκληρωμένο και απέσπασε τα εύσημα των Βρυξελλών, για να προσθέσει πάντως πως απαιτείται συνέπεια στο "μέτωπο" του μεταρρυθμιστικού έργου, ώστε να προχωρήσουν εγκαίρως σημαντικές οριζόντιες μεταρρυθμίσεις, όπως η επιτάχυνση διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς.

Ο CEO της Alpha Bank εξέφρασε την άποψη ότι "σημαντικό βάρος θα έχει ο ιδιωτικός τομέας", καθώς τα κριτήρια διοχέτευσης των κεφαλαίων της ΕΕ δεν αποσκοπούν στη διατήρηση του status quo και οδηγούν σε νομοτελειακή αλλαγή της τρέχουσας δομής της οικονομίας και μετατόπιση του προσανατολισμού προς την εξαγωγική δραστηριότητα, την Έρευνα και Καινοτομία, καθώς και την προοπτική των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται κλάδοι που καθιστούν την ανάπτυξη περισσότερο διατηρήσιμη και λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές, όπως ο τομέας παραγωγής και αποθήκευσης Ενέργειας, η Μεταποίηση και συγκεκριμένα ο Αγροδιατροφικός κλάδος, οι Κατασκευές, τα Logistics και η Πληροφορική.

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε επίσης ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως των νέων απαιτήσεων, προχωρώντας στις απαραίτητες αναβαθμίσεις, τόσο σε επίπεδο επενδυτικών σχεδίων, εταιρικής διακυβέρνησης, στελέχωσης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών.

Αναφερόμενος στην ετοιμότητα της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η προετοιμασία ώστε, σήμερα να είναι έτοιμη να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, με στόχο "τη δημιουργία αξίας για την χώρα και τους Πελάτες μας". Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως έχει υπάρξει διεξοδική χαρτογράφηση και ανάλυση για τις νέες ανάγκες χρηματοδότησης, προετοιμασία για τη στήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ υπογράμμισε και την μακρά επιτυχημένη εμπειρία της Τράπεζας στον τομέα.

Σε ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης για την άποψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη σχετικά με τις τράπεζες, ο κ. Ψάλτης μίλησε για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της κοινωνίας και των τραπεζών, βασικές παράμετροι του οποίου είναι ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η ανάδειξη νέων τάσεων στο εσωτερικό της κοινωνίας. "Στην Alpha Bank χαρτογραφήσαμε αυτές τις νέες τάσεις, ώστε να επανατοποθετηθούμε σωστά στη νέα πραγματικότητα. Μέσα από μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα επιβεβαιώσαμε, μεταξύ άλλων, ότι η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο αποκαθίσταται, φθάνοντας στο 43% θετικών γνωμών, έναντι μόλις 20% την προηγούμενη δεκαετία, ενώ το 70% των συμπολιτών μας απαιτούν από τις τράπεζες να πρωταγωνιστήσουν με τις επενδυτικές τους επιλογές σε ένα βιώσιμο μέλλον", σημείωσε ο κ. Ψάλτης, εξηγώντας πως τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα που αναδύονται στην ελληνική κοινωνία πιστεύουν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου, απαιτούν την παροχή εξελιγμένων ψηφιακών λύσεων που θα "απαντούν" στις ανάγκες τους και, τελικά βλέπουν το τραπεζικό σύστημα, πέραν από τον παραδοσιακό του ρόλο ως φορέα αλλαγής και προόδου. Παράλληλα ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε, ότι η νέα αυτή σχέση με την κοινωνία απαιτεί και μία νέα εργασιακή κουλτούρα στο εσωτερικό της Τράπεζας και, βεβαίως, την προσέλκυση ταλέντου.

"Η φιλοδοξία που διατυπώσαμε να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για τους Έλληνες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη υλοποιείται", ανέφερε ο κ. Ψάλτης, σημειώνοντας πως περισσότεροι από 30 επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εμπειρίας και κατάρτισης, που εργάζονταν σε πολυεθνικούς ομίλους του εξωτερικού, επέλεξαν να ενταχθούν στην ομάδα της Alpha Bank. Αποκάλυψε, δε, πως σε πρόσφατη έρευνα για τη μέτρηση της εικόνας της ως εργοδότης, η Τράπεζα αναδείχθηκε μία από τις 10 κορυφαίες επιλογές στην Ελλάδα και στην κορυφή της λίστας μεταξύ των Τραπεζών. "Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που η καινοτομία και η αποδοτικότητα κυριαρχούν, τα γραφειοκρατικά στεγανά εξαλείφονται και η εξυπηρέτηση των Πελατών μας βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε" κατέληξε ο κ. Ψάλτης.



