Intralot: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους

Του Κώστα Κετσιετζή

Οι συνομιλίες με τους ομολογιούχους για τη συμφωνία σχετικά με την αναδιάρθρωση του χρέους συνεχίζονται, ανέφερε η διοίκηση της Intralot κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2020.



Η διοικητική ομάδα της εταιρείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε ότι εργάζεται εντατικά για να πετύχει μια συμφωνία και προς την κατεύθυνση αυτή το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει εκτενείς συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για την επίτευξη μιας συμφωνίας.



Δεν έδωσε όμως κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς εξελίσσονται οι συνομιλίες, απλά αναγνώσθηκε δήλωση του CEO Σωκράτη Κόκκαλη (σ.σ. δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη) που επαναλάμβανε τη θέση για ολοκλήρωση της συναλλαγής "μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021".



Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούν τη συμφωνίας "lock-up" που σύναψε τον περασμένο Ιανουάριο η Intralot με ομάδα ομολογιούχων η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021.

H Συμφωνία Lock-Up προβλέπει τη συναινετική ανταλλαγή των Ομολογιών 2021 με νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 205 εκατ. ευρώ και λήξεως 2025 που θα εκδοθούν από τη θυγατρική του Ομίλου στις ΗΠΑ, Intralot Inc., εφόσον θα συμφωνήσουν κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον 90% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2021.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Intralot στην Οικονομική Έκθεση για το 2020 μετά το πέρας της Λήξης της Προθεσμίας που είχε τεθεί στη Σύμβαση Lock-Up, έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη Συμφωνία Lock-Up νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό 82,76% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 2021.

Οπότε η εταιρία θεωρεί πως με το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο υποστήριξης της Συμφωνίας Lock-up θα μπορέσει να βρει και το υπολειπόμενο 7,24% μέσα στο επόμενο δίμηνο. "Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και η εταιρεία πιστεύει ότι σύντομα θα μπορέσει να προβεί σε νέα ανακοίνωση επί του θέματος", αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Σε αντίθετη περίπτωση, η Intralot θα αναγκαστεί να προσφύγει σε δικαστικό συμβιβασμό Αγγλικού δικαίου (English law scheme of arrangement), με τη συναίνεση τον ομολογιούχων με τους οποίους θα καταφέρει να έρθει σε συμφωνία.



Ο δικαστικός συμβιβασμός Αγγλικού δικαίου (scheme of arrangement) είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από τον Εταιρικό Νόμο 2006 (Companies Act 2006) και επιτρέπει σε μία εταιρεία να έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της (ή κάποια κατηγορία πιστωτών) με στόχο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή μέρους του χρέους της και την εξυγίανσή της. Για το scheme of arrangement αρκεί η συναίνεση πιστωτών που κατέχουν τουλάχιστον το 75% του χρέους μίας εταιρείας και η σχετική συμφωνία επικυρώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι εκτιμήσεις για το 2021

Για την πορεία των οικονομικών μεγεθών του 2021 η διοικητική ομάδα της Intralot εκτίμησε πως φέτος η δραστηριότητα θα επιστρέψει στα προ κορονοϊού επίπεδα, καθώς τα περιοριστικά μέτρα στις αγορές που δραστηριοποιείται έχουν αρθεί.

Τα έσοδα αναμένεται να ενισχυθούν από νέα συμβόλαια όπως αυτό της Κροατίας που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ συνεχίζεται και η στρατηγική μείωσης των εξόδων, με τη διοίκηση της Intralot να αναφέρει πως ήδη έχει εξασφαλιστεί πως ο στόχος για το 2021 έχει επιτευχθεί.

