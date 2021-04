Forthnet: Τα σχέδια της νέας διοίκησης για το 2021

Του Κώστα Κετσιετζή

Στην αναδιοργάνωση της εταιρείας και την ανάπτυξη συνεργειών με τα υπόλοιπα μέλη της United Group στη ΝΑ Ευρώπη στοχεύει η νέα διοίκηση της Forthnet για το 2021. Στο επίκεντρο της στρατηγικής για τη φετινή χρονιά αναμένεται να βρεθούν οι νέες υπηρεσίες και τα συνδυαστικά πακέτα τηλεπικοινωνιών/συνδρομητικής τηλεόρασης.

Έχοντας κλείσει το 2020 με 869 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετώντας 653 χιλιάδες μοναδικούς πελάτες, 550 χιλιάδες συνδρομητές broadband και 463 χιλιάδες συνδρομητές Pay-TV λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο, οι συνδυαστικές υπηρεσίες (φωνή/internet/PayTV) θα συνεχίσουν να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του ομίλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Forthnet στόχος είναι η "προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή”.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η διοίκηση του ομίλου στην οικονομική έκθεση της προηγούμενης χρονιάς, η Forthnet για το 2021 θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη ενίσχυση του πελατολογίου οικιακών πελατών της "μέσω της βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας πελάτη, τόσο στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο επίπεδο της υποστήριξης. Παράλληλα, θα επιδιώξει την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία, ψυχαγωγία και οικονομία στο σπίτι”.

Έμφαση στις υπηρεσίες on demand

Ειδικότερα, θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας.

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου αποτελεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο). Προς αυτή τη κατεύθυνση σχεδιάζεται η ενίσχυση των υπηρεσιών ΟΤΤ.

Για τους υφιστάμενους συνδρομητές, βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω διαδικτύου (OΤΤ) αποτελούν οι υπηρεσίες Nova GO και Nova on Demand οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς προσφέροντας νέες δυνατότητες θέασης, ακόμα περισσότερα κανάλια που μεταδίδονται ζωντανά (live) και εκατοντάδες τίτλους κατόπιν ζήτησης (on demand) μέσω φορητών συσκευών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Διαφήμισης. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Επίσης, η Εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα έργα δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα στην υλοποίηση των τμημάτων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, για τα οποία η Εταιρεία έχει κηρυχθεί ανάδοχος. Ένα έργο που αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές του Δημοσίου Τομέα.

To επενδυτικό πλάνο

Οι επενδύσεις που προβλέπονται για το φέτος έχουν ως στόχο την ενοποίηση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών με τις αντίστοιχες του Ομίλου United αλλά και την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία υποδομών για την παροχή νέων υπηρεσιών.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- H ανάπτυξη νέου οπτικού δικτύου που θα επιτρέψει τη φυσική διασύνδεση με άλλους παρόχους - μέλη του Ομίλου United.

- Η επαύξηση χωρητικοτήτων Internet εξωτερικού με νέες διασυνδέσεις.

- H ενεργοποίηση νέων συστημάτων τηλεφωνίας και τιμολόγησης κλήσεων.

- Η αντικατάσταση της υποδομής IPTV/OTT streaming περιεχομένου από νέα πλατφόρμα που προσφέρει πλήθος νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών και χρησιμοποιείται από τα μέλη του Group.

- Ο λεπτομερής σχεδιασμός και η έναρξη ανάπτυξης των τμημάτων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τα οποία η Εταιρεία έχει κηρυχθεί ανάδοχος.

- H αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής που υποστηρίζει xDSL/FTTx υπηρεσίες (BRAS) σε nx100G για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης.

- Η πρόσθετη επέκταση της κάλυψης για την παροχή υπηρεσιών VDSL αλλά και άλλων NGA υπηρεσιών με αυξημένες ταχύτητες (τεχνολογίες vectoring & FTTH).

- O ανασχεδιασμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και δικτυακής ασφάλειας στο Κέντρο Δεδομένων (DC) επιχειρηματικών πελατών στην ΕΧΑΕ αλλά και στο κεντρικό Κέντρο Δεδομένων (DC) των ΙΤ υπηρεσιών της εταιρείας.

- Η ανάπτυξη και διάθεση της νέας υπηρεσίας Disaster Recovery As a Service για πελάτες – επιχειρήσεις με υψηλές ανάγκες αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων τους.

- Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών CloudPBX & Unified communications με νέα υποδομή.

Τέλος, όπως αναφέρει η διοίκηση θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

