Η Kaizen Gaming δημιουργεί την πιο δυνατή Game Tech ομάδα

H Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano) ως η μεγαλύτερη Game Tech εταιρεία στην Ελλάδα ενισχύει συνεχώς την τεχνολογική της ομάδα, αυτή τη φορά με το νέο, πρωτοποριακό μοντέλο της πλήρως απομακρυσμένης εργασίας. Μετρώντας ήδη περισσότερους από 260 εργαζόμενους στην ομάδα του Tech, η εταιρεία συνεχίζει την επέκτασή της αναζητώντας νέα ταλέντα και προσφέροντας τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και συνεχή εκπαίδευση.

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της προέρχεται από το χώρο του tech, η Kaizen Gaming συνεχίζει την πορεία της στην προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων στην Ελλάδα, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ανθρώπων όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία αναζητεί νέα μέλη για την ομάδα της, που επιθυμούν να εργάζονται απομακρυσμένα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μπουν στην πιο ισχυρή Game Tech εταιρεία της χώρας από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ήδη, η Kaizen Gaming έχει υποδεχθεί με επιτυχία στο δυναμικό της τους πρώτους εννέα "Kaizeners” που εργάζονται πλήρως απομακρυσμένα, ενώ απώτερος σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία hubs σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, δίνοντας τη δυνατότητα στους Kaizeners που εργάζονται απομακρυσμένα αλλά στην ίδια περιοχή να συναντιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η "στόχευση" στον ανθρώπινο παράγοντα, διαμορφώνει κεντρική αξία για την Kaizen Gaming, η οποία άλλωστε έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες για την ανατροπή του brain drain. Μέσα από το πρόγραμμα "Try this at Home", παρέχει σημαντικά κίνητρα για τους νέους που θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους από την Ελλάδα και τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια δυναμική, νεανική εταιρεία, με τη σφραγίδα του Best Place to Work.

Ανεξάρτητα όμως από αυτή την πρωτοβουλία, όλοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται με την είσοδό τους στην εταιρεία μία από τις βασικότερες αξίες της, την κουλτούρα μιας ομάδας μέσα από το διευρυμένο πλάνο δράσεων για τους εργαζόμενους και την ανάπτυξη στρατηγικής για την εσωτερική επικοινωνία που είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ.

Με έμφαση στην Τεχνολογία, η Kaizen Gaming έχει στόχο να βελτιώνει τα προϊόντα που προσφέρει σε όσους την εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους. Η "Αριάδνη”, η νέα αποκλειστική Sportsbook Πλατφόρμα με την οποία πλέον η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τις χώρες που έχει παρουσία, αποτελεί το νέο τεχνολογικό επίτευγμα της, η οποία μόλις μέσα σε λίγες εβδομάδες λειτουργίας έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως το γεγονός πως δέχθηκε περισσότερες από 200.000 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο σε μια μόνο υπηρεσία ενώ στο ξεκίνημα της λειτουργίας της προσφέρει 314 παιχνίδια σε εξέλιξη με ανταπόκριση αποτελεσμάτων σε πραγματικούς χρόνους.

Η Τεχνολογική ομάδα της εταιρείας αποτελείται από εξαιρετικά έμπειρους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν το προνόμιο να εργάζονται σε τεχνολογίες αιχμής σε ένα εξαιρετικά ευέλικτο περιβάλλον. Η εταιρεία φροντίζει τους ανθρώπους της και προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συνεχή τους ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες που τους δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι το training τους, ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται εσωτερικές εκπαιδεύσεις πάνω σε τεχνολογίες όπως το Machine Learning και το AI, τομείς στους οποίους η Kaizen Gaming βασίζεται για την επέκτασή της διεθνώς.