Ο Σαράντης ετοιμάζει εξαγορές

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Με εξαγορές, σκοπεύει να καλύψει ο όμιλος Γρ. Σαράντης το κενό που θα δημιουργηθεί στα οικονομικά του μεγέθη από τη σταδιακή έξοδό του από την κοινή εταιρεία που έχει με την Estee Lauder. Το κενό που θα αφήσει η Estee Lauder, σύμφωνα με όσα είπε η διοίκησή της στο πλαίσιο του conference call, θα καλυφθεί και με νέες συνεργασίες, που σήμερα αποκλείονται λόγω των δεσμεύσεων της συγκεκριμένης συμφωνίας. Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Ροζακέας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου οι δυνητικές ευκαιρίες για συμφωνίες θα πρέπει να αναζητηθούν από το 2024, όταν θα αρχίσει να περιορίζεται το σημερινό μερίδιο στην κοινή εταιρεία με τον αμερικανικό οίκο.

Τις εξαγορές αναμένεται να χρηματοδοτήσει ο όμιλος με το τίμημα που θα λάβει από τη μεταβίβαση του ποσοστού του το οποίο εκτιμάται στα 80 εκατ. ευρώ, με βάση την τρέχουσα αξία στα βιβλία του. Ο όμιλος Σαράντη και η The Estée Lauder Companies Inc. ("EL”) έχουν προβεί σε τροποποίηση της προ υπάρχουσας συμφωνίας μετόχων (Shareholding Agreement) που διέπει την εταιρεία ELCA, η οποία έληγε το 2021, επεκτείνοντας την διάρκειά της από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 30 Ιουνίου 2028. Βάσει του νέου συμφωνητικού, η EL θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA εως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο όμιλος έως 30/06/2027. Μέχρι το 2028, με βάση τη συμφωνία, η Estee Lauder θα εξαγοράζει μετοχές που κατέχει ο ελληνικός όμιλος, σταδιακά αυξάνοντας το ποσοστό της. Σήμερα στην κοινή εταιρεία, την ELCA Cosmetics Ltd (ELCA), ο όμιλος Σαράντη κατέχει το 49% και η The Estee Lauder Companies Inc. το 51%.

Μιλώντας για την πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου την τρέχουσα χρήση ο κ. Ροζακέας είπε πως οι πωλήσεις του ομίλου το πρώτο τρίμηνο διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα. Ανέφερε πως στους στόχους του ομίλου είναι η βελτίωση του περιθωρίου των κερδών εκμετάλλευσης (EBIT margin). Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, φέτος υπολογίζονται σε 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατ. ευρώ θα πάνει για την επέκταση του εργοστασίου Pοlipak στην Πολωνία.