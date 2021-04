Lamda Development: Νέος CFO ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας

Καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO) στη LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανέλαβε ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή της Εταιρείας, ο CFO θα αναφέρεται στην Chief Operating Officer (COO) κα. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη.

Ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, με περισσότερα από 25 έτη προϋπηρεσίας, στους τομείς Οικονομικού Σχεδιασμού (Financial Planning), Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Financial Controlling) και σε άλλους τομείς της Οικονομικής Διεύθυνσης πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών. Στο παρελθόν εργάστηκε ως Chief Financial Officer του Ομίλου Frigoglass, Pricing Director Europe καθώς και Regional Commercial Finance Director για τον πολυεθνικό όμιλο Diageo ενώ κατείχε διάφορες ανώτερες οικονομικές θέσεις στην The Coca-Cola Company, όπως αυτή του Integrated Performance Management Director και του Regional Finance Director για τις περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης.

Ο κ. Γκορίτσας είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA από το ALBA.