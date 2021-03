Νέο πακέτο μέτρων στήριξης ζητούν οι έμποροι από την Κυβέρνηση

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Γενναία ρύθμιση των χρεών που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε περισσότερες από 24 δόσεις, ζητά ο εμπορικός κόσμος από την Κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μόνο από τα αιτήματα των εμπόρων οι οποίοι καλούν την Κυβέρνηση να βάλει "πλάτη” για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που διογκώθηκαν το τελευταίο 12μηνο.

Όπως λέει στο capital.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, ο εμπορικός κόσμος βρίσκεται στα όρια του ο οποίος ελπίζει να μην χαθεί και η Πασχαλινή περίοδος.

Για την επιστρεπτέα 7 ο κ. Καφούνης σημειώνει πως πρέπει να είναι στοχευμένη και να λάβει υπόψιν της το αδιάθετο εμπόρευμα. Αναφορικά με τα μισθώματα αναφέρει ότι πρέπει να δοθεί παράταση στις μειώσεις τουλάχιστον για ένα ακόμη εξάμηνο, ενώ για τον τρόπο επαναλειτουργίας της αγοράς εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο το λιανεμπόριο να ανοίξει με τη μέθοδο του click away, δηλαδή της παράδοσης του εμπορεύματος εκτός του καταστήματος.

Κατά της λειτουργίας του εμπορίου με τη μέθοδο του click away τάσσεται και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, ο οποίος σημειώνει μιλώντας στο Capital.gr, πως το click away είναι μέθοδος πώλησης και όχι λειτουργίας. Το click away, σύμφωνα με τον κ. Καρανίκα, είχε νόημα τα Χριστούγεννα και εξυπηρέτησε κυρίως τις εταιρείες ταχυμεταφορών και τα καταστήματα που είχαν e-shop.

"Θέλουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια και να μην χάσουμε την Πασχαλινή περίοδο”, αναφέρει ο ίδιος.

Ο κ. Καφούνης προτείνει το σταδιακό και κατά κύματα άνοιγμα του λιανεμπορίου, πρώτα τα μικρά και εν συνεχεία τα μεγάλα καταστήματα, για να υπάρξει βαλβίδα αποσυμπίεσης όπως λέει.

Το θέμα για τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ είναι να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα, δηλαδή να ανοίξει και μετά από λίγες ημέρες κλείσει η αγορά.

Και ο κ. Καρανίκας ζητά μέσω της Επιστρεπτέας 7 να δοθούν περισσότερα χρήματα στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις ενώ θέτει ως μείζον πρόβλημα τις μεταχρονολογημένες επιταγές που ξεπερνούν σε αξία τα 20 δισ. ευρώ και την έλλειψη ρευστότητας.