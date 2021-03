Ποιοι τρέχουν να καλύψουν το κενό της Folli Follie

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Το κενό που άφησε στην αγορά η Folli Follie επιδιώκει όπως φαίνεται να καλύψει ο Σάμυ Φάις ο δημιουργός της Elmec Sport, που εξαγοράστηκε και συγχωνεύθηκε από την Folli Follie, μέσω μιας νέας εταιρείας στην οποία μέτοχοι είναι επίσης οι Αδελφοί Κυρκίνη που έφτιαξαν το e-food αλλά και δύο πρώην στελέχη της Folli Follie.

Η νέα εταιρεία ονομάζεται Up Trend συστάθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και σκοπός της είναι η εισαγωγή και πώληση (χονδρικώς ή λιανικώς) ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ειδών ένδυσης/υπόδησης και συναφών αξεσουάρ, ειδών ταξιδιού, τσαντών, ειδών δώρου, ψευδοκοσμημάτων, γυαλιών και γυαλιών ηλίου κ.ά. Μέτοχοί της είναι οι Καρέλλης Νικόλαος & Σία, Παύλος Καλαμαρίδης και Σία, που ελέγχουν από 40% έκαστη της νέας εταιρείας και η Sport & Fashion Freedom συμφερόντων των αδελφών Κυρκίνη που δημιούργησαν την e-food και η Unlimited Sport που συνδέεται με τον Σάμυ Φάις. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Παύλος Καλαμαρίδης πρώην Commercial Director, Activewear, Fashion Business Unit στον Όμιλο FF Group, και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Νίκος Καρέλλης, πρώην στέλεχος της FF.

Με τις τελευταίες κινήσεις ο Σάμυ Φάις, δημιουργός της άλλοτε Elmec Sport (που εξαγοράστηκε και συγχωνεύθηκε από τη Folli Follie), επεκτείνει τη θέση του στην αγορά.

Εκτός από το κομμάτι της ένδυσης και της υπόδησης, ο όμιλος Φάις τον περασμένο Σεπτέμβριο εισήλθε στην αγορά καλλυντικών KIKO. Η 15ετής συμφωνία με την ιταλική φίρμα προβλέπει τη δημιουργία συνολικά 30 καταστημάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Παράλληλα ο κ. Φάις ετοιμάζεται να λάβει και το βάπτισμα του πυρός στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το πρώτο ξενοδοχείο που θα ανοίξει ο όμιλος -βρίσκεται στο Καμάρι της Σαντορίνης-, θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες ενώ σε μια διετία υπολογίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Castello Bibelli στην Κέρκυρα που απέκτησε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Παράλληλα ο όμιλος διαθέτει εκτάσεις στην Κρήτη και στην Εύβοια. Συγκεκριμένα διαθέτει και έκταση εντός σχεδίου -πάνω από 200 στρέμματα στο Σκορπονέρι-, στα οποία θα μπορέσουν να αναπτυχθούν 500 κατοικίες.

Επίσης μέσω της στοάς Μοδιάνο -η ανακατασκευή ήταν να ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο- στοχεύει να δημιουργήσει μια Παραδοσιακή Αγορά Τροφίμων, η οποία θα εξυπηρετεί αφενός τους Θεσσαλονικείς καταναλωτές με προϊόντα υψηλής ποιότητας και αφετέρου θα αποτελέσει για τους επισκέπτες-τουρίστες της πόλης έναν προορισμό στον οποίο θα μπορούν να γευθούν και να ψωνίσουν αυθεντικές ελληνικές επιλογές και όχι μόνο.

Ο Σάμυ Φάις που έφερε τα αθλητικά προϊόντα της Nike στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του ’70 σε ηλικία 19 ετών, και έφτιαξε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους την Elmec Sport, και ελέγχει την Καλογήρου, το 2013 ανέλαβε επισήμως τη διανομή των αθλητικών ειδών της γερμανικής πολυεθνικής Puma μετά την επεισοδιακή λήξη της συνεργασίας των Γερμανών με τον όμιλο Γλου. Επίσης διαχειρίζεται ανεξάρτητα μονοθεματικά καταστήματα της επίσης γερμανικής πολυεθνικής εταιρείας αθλητικών Adidas. Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει και την αντιπροσωπεία της αμερικανικής φίρμας-φαινόμενο Under Armour. Πρόκειται για εταιρεία που έχει ξεπεράσει σε μέγεθος τη Nike στις ΗΠΑ, αλλά ακόμη έχει μικρή παρουσία στην Ευρώπη. Επιπλέον έχει αναλάβει το master franchise της ισπανικής πολυεθνικής αλυσίδας ένδυσης Mango, για την Ελλάδα, με σκοπό να δημιουργήσει, σε μεσοπρόθεσμη βάση, 10 νέα καταστήματα της φίρμας στην Ελλάδα, με βάση το νέο concept της φίρμας που απαιτεί καταστήματα μεγάλου εμβαδού (έως 1.000 τ.μ.). Ο Σάμυ Φάις επενδύει και στον τομέα διαχείρισης μεγάλων εμπορικών δομών. Μέσω της One Outlet, στην οποία κατέχει ο ίδιος πλειοψηφικό ποσοστό, διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο One Salonica Outlet Mall στη συμπρωτεύουσα.

Ραντεβού στις 22 Μαρτίου για το σχέδιο εξυγίανσης

Νέο ραντεβού, για τις 22 Μαρτίου, έδωσαν οι μέτοχοι της Folli Follie αφού η προγραμματισμένη για τις 10 Μαρτίου κρίσιμη έκτακτη γενική συνέλευση βασικό θέμα της οποίας είναι η έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Όπως όμως εικάζεται και στις 22 Μαρτίου θα υπάρξουν εμπόδια καθώς εκτιμάται ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, ο προφυλακιστέος Δημήτρης Κουτσολιούτσος θα αντιταχθεί στο σχέδιο εξυγίανσης. Κάτι που έχει αφήσει να εννοηθεί όταν το σχέδιο συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο.

Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αν υπάρξουν μέτοχοι που δεν παραστούν ή δεν ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης, τότε θα συγκληθεί νέα γενική συνέλευση με το ίδιο θέμα και θα ζητηθεί από το Πτωχευτικό Δικαστήριο να διορίσει ειδικό εντολοδόχο προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί των μετόχων αυτών.

Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων εταιρειών, της OpsCo και της AssetCo, με έδρα το Λουξεμβούργο, στις οποίες θα μεταβιβαστούν η εμπορική δραστηριότητα των ιδιόκτητων σημάτων Folli Follie και Links of London και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η πρώτη θα είναι κατά 90% θυγατρική της δεύτερης, ο έλεγχος της οποίας θα ανήκει στους ομολογιούχους πιστωτές. Με βάση το σχέδιο αυτό η δραστηριότητα της FF αναμένεται να περάσει σε κερδοφορία το 2022.

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η εταιρεία, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της, κ. Γιώργος Σάμιος, ανέφερε πως υπάρχει ενδιαφέρον για νέες συνεργασίας και έχουν ήδη υπογραφεί σχετικά προσύμφωνα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία με τη ΝΙΚΕ είπε πως σταδιακά αυτή ολοκληρώνεται, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις του Capital.gr σημείωσε πως στόχος είναι με τις νέες συνεργασίες να ανακτηθεί το 35%-40% του τζίρου που θα χαθεί από τη ΝΙΚΕ.

Αναφορικά με το θέμα της διαιτησίας για τις μετοχές της Dufry, ο κ. Σάμιος απαντώντας στο Capital.gr, είπε πως θα ήταν ευχής έργον να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο.