ΕΧΑΕ: Με 5,33% (έμμεσα) στα δικαιώματα ψήφου η The Goldman Sachs Group

Η The Goldman Sachs Group, Inc., με γραπτή γνωστοποίηση προς την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια στις 09.03.2021 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 04.03.2021, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,33% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (5,30% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,04% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα), από 5,06% προ της συναλλαγής (5,01% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,05% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα).

Τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Η ελεγχόμενη επιχείρηση Goldman Sachs Asset Management LP κατέχει το 5,02% των δικαιωμάτων ψήφου.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

- The Goldman Sachs Group, Inc.,

- Goldman Sachs (UK) LLC,

- Goldman Sachs Group UK Limited,

- Goldman Sachs International

- The Goldman Sachs Group, Inc.,

- GSAM Holdings LLC,

- Goldman Sachs Asset Management, LP

- The Goldman Sachs Group, Inc.,

- Goldman Sachs (UK) LLC,

- Goldman Sachs Group UK Limited,

- Goldman Sachs Asset Management International