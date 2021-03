Πυρετός εξαγορών στην πληροφορική

Του Κώστα Κετσιετζή

Σε φάση συγκέντρωσης έχει μπει για τα καλά η αγορά της πληροφορικής στην Ελλάδα, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ήδη τους τελευταίους τρεις μήνες ολοκληρώθηκαν τρεις εξαγορές και όπως εκτιμούν στελέχη του κλάδου τα deals θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Όπως εξηγεί στο Capital.gr ανώτατο στέλεχος εταιρείας πληροφορικής με πολυετή εμπειρία ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που έχει ξεκινήσει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οδηγεί σε μετασχηματισμό και τις εταιρείες πληροφορικής. Σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν που ακόμη και οι μεγαλύτεροι "παίκτες" στόχευαν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς, οι συνθήκες πλέον προτάσσουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

"Οι εποχές που μια εταιρεία ανέπτυσσε και πούλαγε λογισμικό μόνο για λογιστικά γραφεία, για παράδειγμα, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον οι επιχειρήσεις καλούνται να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πελατών τους, από τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης και το ERP έως και τις υπηρεσίες προώθησης και διαχείρισης πελατών", ανέφερε στέλεχος συμβουλευτικής εταιρείας εξηγώντας ότι η επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει πιο εύκολα μέσω της εξαγοράς μια μικρότερης επιχείρησης, που διαθέτει τεχνογνωσία αλλά και έτοιμο πελατολόγιο, παρά οργανικά. "Και αυτό ισχύει ειδικά αυτή την εποχή που η ζήτηση αυξάνεται, ενώ πολλές επιχειρήσεις πληροφορικής έχουν γεμάτα ταμεία".

Μπαράζ εξαγορών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Entersoft. H εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής, που ειδικεύεται στο επιχειρηματικό λογισμικό και τα συστήματα ERP, ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη τη δεύτερη εξαγορά μέσα σε κάτι παραπάνω από δύο μήνες, εντάσσοντας στο δυναμικό της την εταιρεία Wedia η οποία δραστηριοποιείται στη δημιουργία ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς και στο digital marketing. Είχε προηγηθεί, λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, η εξαγορά της εταιρεία Optimum που δραστηριοποιείται στον χώρο των εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics.

Οι δύο παραπάνω εξαγορές έγιναν στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες που υποστηρίζουν πλήρως τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές εφαρμογές για την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση πελατών και πραγματοποίηση πωλήσεων σε πολυκαναλικό επίπεδο (omni-channel).

Εξαγορά είχαμε πρόσφατα και από την Inform Lykos, η οποία απέκτησε πρόσφατα το 56,5% της κυπριακής εταιρείας Cloudfin LTD η οποία δραστηριοποιείται στην αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών και καταχωρίσεων. Μετά και την εξαγορά στις υπηρεσίες που θα παρέχει η Inform περιλαμβάνονται αυτές της διαχείρισης, της αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρισης (Process Automation), όλων των τύπων παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις κ.λπ.) με χρήση Machine Learning (ML) και της διασύνδεσης με ERP συστήματα. Επιπρόσθετα, θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (Document Management), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (e-archiving), καθώς επίσης και προϊόντα αναγνώρισης εγγράφων για τις διαδικασίες Know Your Customer / Business (KYC / KYB).

Η επόμενη ημέρα της SingularLogic

Αναμφίβολα η μεγαλύτερη εξαγορά των τελευταίων μηνών ήταν αυτή της SingularLogic από τις Epsilon Net και Space Hellas που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο έναντι τιμήματος περίπου 18 εκατ. ευρώ. Μάλιστα την προηγούμενη δευτέρα οι δύο νέοι ιδιοκτήτες άνοιξαν τα χαρτιά τους για τις μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η κεντρική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η SingularLogic Α.Ε., σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Η Εpsilon Net θα αναλάβει τον τομέα ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων και η Space Hellas τη διοίκηση του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες τόσο του Ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η Epsilon Net, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρείας Epsilon SingularLogic A.E., αναλαμβάνει: Πρώτον, τη διοίκηση του επιχειρηματικού τομέα του λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών και των ERP συστημάτων και δεύτερον τη διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου αντιπροσώπων-μεταπωλητών.

Η Epsilon Net θα ελέγχει περίπου το 60% της Epsilon SingularLogic και η Space Hellas περίπου το 40%, αφού καταβάλλει το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ. Επομένως στην Epsilon SingularLogic Α.Ε., η πλειοψηφία των μετοχών της θα ανήκει στον ομιλο της Epsilon Net και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η Space Hellas. Αναλαμβάνει την ανάπτυξη του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες, την επέκταση της δραστηριότητας με λύσεις που υλοποιούνται με διεθνή πληροφοριακά συστήματα και τέλος τη διαχείριση των λύσεων σε κάθετους τομείς της μεγάλης αγοράς που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από τη SingularLogic Α.Ε. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και θα εξελιχθούν μέσω της SingularLogic. Σε μετοχικό επίπεδο, η Space Hellas θα διατηρήσει το 60% της SingularLogic και η Epsilon Net το 40%.

Οι δύο εταιρείες σημείωναν επίσης στην ανακοίνωσή τους ότι τα μειοψηφικά ποσοστά στα δύο σχήματα, δηλαδή στην υπάρχουσα SingularLogic και στη νεοϊδρυθείσα Epsilon SingularLogic αντίστοιχα, "παραμένουν ισχυρά (ποσοστό 40%) αναδεικνύοντας τη δέσμευση των διοικήσεών τους για κοινή πορεία στο μέλλον εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου συνέργειες που θα αναπτύσσουν το συνολικό οικοδόμημα".

Αυξάνεται ο ανταγωνισμός

Στελέχη της αγοράς αναμένουν και άλλες κινήσεις από τους "μεγάλους του χώρου" όπως η Profile, η Perfomance και η SoftOne, αλλά και τον ανταγωνισμό να αυξάνεται. Ήδη ο όμιλος Pyletech του ομίλου Νοrth Star του εφοπλιστή Θεόφιλου Πριόβολου προχώρησε στην ίδρυση νέας εταιρείας, της Pyletech Intelligent Solutions, που θα δραστηριοποιείται στον τομέα των λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις. Επικεφαλής της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SingularLogic μέχρι την εξαγορά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Πριόβολος είχε εξαγορά την πρώην Forth CRS, νυν Liknoss, ενώ είχε φτάσει ένα βήμα πριν από την εξαγορά της SingularLogic κατά τον πρώτο διαγωνισμό που είχε γίνει από τη MIG.