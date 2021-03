Το νέο Δ.Σ. της REDS

Σε σώμα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της R.E.D.S., όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Πιο αναλυτικά, η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Παναγιωτόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

Δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και του Real Estate για περισσότερα από 35 χρόνια, έχοντας αναπτύξει επιτυχημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ της εταιρείας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, REDS A.E. από το 2014, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος του Δ.Σ. Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει ασχοληθεί επιτυχώς ως ανάδοχος, ο ίδιος σημαντικών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση στο χώρο του Real Estate. Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Ευρυτανία σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1987)

Κωνσταντινίδης Γιώργος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ιδρυτής & Πρόεδρος της SWOT A.E. Είναι απόφοιτος του Alpine | The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management στο οποία σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Τουρισμού κι έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση σπουδών του στο Hospitality Management του Cornell University των Η.Π.Α. Από το 2010, έχει διατελέσει Εκτελεστικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος σε Ανώνυμες Εταιρείες στο χώρο του Τουρισμού & του Αθλητισμού, ενώ έως τότε και για σειρά ετών απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα της Εμπορικής Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών. Διακρίνεται στη δομική ανάπτυξη επιχειρήσεων, την επικοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις με επενδυτικά σχήματα και οργανισμούς.

Τούμπουρος Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ στην εταιρεία Εργονομία ΑΕ καθώς και ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Εργομετρία ΑΕ. Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Temco AE.

Πανταλάκης Θεόδωρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής του Πειραιά. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Επενδύσεων – Χρηματοδοτήσεων καθώς και ως Υποδιευθυντής και ιδρυτικό μέλος στη Διεύθυνση Εξαγορών – Συγχωνεύσεων και Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Αναπτύξεως του Ομίλου Interamerican καθώς και Αντιπρόεδρος – υποδιοικητές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε επίσης σε Δ.Σ εταιρειών συμφερόντων του Ομίλου της Εθνικής τράπεζας. Εργάστηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως Αναπληρωτής αρχικά και μετέπειτα ως Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και στον Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ως Διοικητής. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank.

Σταυροπούλου Αλεξάνδρα, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος

Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (Α.Μ. 2264) από το 1993. Διατηρεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο από το 2000, ενώ από το 2001 είναι Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΤΕ. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, εξωτερική συνεργάτης / νομικός σύμβουλος της HELLASCOM INTERNATIONAL A.Ε. μέχρι την απορρόφησή της από άλλη εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και εξωτερική συνεργάτης/νομικός σύμβουλος της Bureau Veritas. Είναι κάτοχος LL.M στο International Banking and Securities Law ενώ, έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο της ιδιωτικής δικηγορίας έχει ασχοληθεί με υποθέσεις, αστικού και εμπορικού δικαίου τόσο συμβουλευτικά, όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των εντολέων της στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια ενώ έχει απασχοληθεί ως νομικός διερμηνέας σε δικαστικές υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με P&I Clubs (Protection and Indemnity Insurance Associations)

Σαμπράκου Ιωάννα, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος

Είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ κατέχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, εγκεκριμένο από το "U.S. Patent and Trademarks Office", και MBA από το ALBA Graduate Business School. Μέχρι πρότινος, κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επενδύσεων & Ανάπτυξης (Group Investments & Development Director) του Ομίλου Dimera. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Σύμβουλος Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Επικοινωνιών, του Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρμόδιου για τη Βιομηχανία & το Εμπόριο, και του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρμόδιου για τις Επενδύσεις, ασχολούμενη εκτενώς με το νομοθετικό πλαίσιο και προάγοντας ζητήματα Στρατηγικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Υποδομών, Ιδιωτικοποιήσεων, Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Ανάπτυξης. Διετέλεσε Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος "Προώθηση Επενδύσεων και Στρατηγικές Επενδύσεις", υπό την Παγκόσμια Τράπεζα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP). Έχει διατελέσει Συντονίστρια της Εθνικής Στρατηγικής στις ΤΠΕ "Digital Growth 2021" και "National Broadband Plan", ενώ επιλήφθηκε κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, όπως η μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση και το 4G. Έχει υπηρετήσει ως Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) επί 5 συναπτές θητείες, καθώς και ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ). Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής "Digital Payments and Digital Single Market Initiatives" και του Συνεδρίου "1st Athens Digital Payments Summit".

Κουντούρης Γιώργος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Είναι συνιδρυτής & COO της Liqubit Investments Ltd. Υπήρξε συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Click Delivery SA. Έχει διατελέσει στο παρελθόν, Διευθυντής Πωλήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Extreme Networks, Γενικός Διευθυντής S/W Business Unit της Singular Logics S.A., Διευθύνων Σύμβουλος της Avaya, Διευθυντής Πωλήσεων της Microsoft, Country Manager Ελλάδας και Κύπρου για την 3Com και VP Sales Ελλάδας και Κύπρου για την Olivetti. Κατέχει Μεταπτυχιακό Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο.