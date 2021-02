Mυτιληναίος: Μειώνουμε τις εκπομπές CO2 κατά 75% μέχρι το 2030

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο του ESG (Environmental, Social, Governance) είναι ηθικές δεσμεύσεις προς την κοινωνία και τους μετόχους. Εάν δε συμμορφωθούμε θα μας τιμωρήσουν οι ίδιοι οι μέτοχοι.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες συμμόρφωσης διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τόνισε χθες ο επικεφαλής της Mytilineos Ε. Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια του πρώτου διαδικτυακού συνεδρίου που διοργάνωσε η εταιρεία με θέμα "Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation”.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ φιλικών για το περιβάλλον πολιτικών και κερδοφορίας της επιχείρησης: εάν χρησιμοποιούμε καινοτόμες ιδέες και εργαλεία μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος. Δεν πλήττεται η κερδοφορία όταν κάνεις καλό στο περιβάλλον, ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Mytilineos θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της συμμόρφωσης με τους κλιματικούς στόχους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εταιρεία θα αναδειχθεί δυνατότερη από την κλιματική κρίση.

Γενικός μας στόχος είναι να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις της συνόδου του Παρισιού και μέχρι το 2030 θα έχουμε επιτύχει μείωση των εκπομπών μας πάνω από 75%, ενώ μέχρι το 2050 στόχος είναι η Mytilineos θα επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές. Είναι η δέσμευση που αναλάβαμε και έχουμε το σχέδιο για να την υλοποιήσουμε, τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, ανέφερε ότι ο τομέας έργων βιώσιμης ανάπτυξης θα ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμά του σε 5 έτη, ο τομέας ηλεκτρισμού θα χρειαστεί μια περίοδο 15 ετών ενώ για τον τομέα μεταλλουργίας που είναι εντάσεως ενέργειας, μέχρι το 2030 στόχος είναι η παραγωγή μόνο πράσινου αλουμινίου.

Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσουμε αυτούς τους στόχους. Τώρα νιώθουμε περισσότερο την ένταση της κοινωνίας που απαιτεί από τις επιχειρήσεις και την πολιτική ένα καλύτερο μέλλον και αυτό προϋποθέτει έναν καλύτερο πλανήτη και καλύτερο περιβάλλον, τόνισε ο επικεφαλής της Mytilineos, προσθέτοντας ότι ήδη τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μειωθεί οι εκπομπές της εταιρείας κατά 60%.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της πράσινης ενέργειας, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι με την εξαγορά που ανακοινώθηκε πρόσφατα για το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων, η Mytilineos θα αποκτήσει μια ισορροπία στην παραγωγική δυναμικότητα εντός της επόμενης τριετίας καθώς θα έχει 2000MW μονάδων αερίου και 2000MW από ΑΠΕ. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν 10 με 15 χρόνια για την πλήρη αντικατάσταση του αερίου από ΑΠΕ.

Τέλος σε ό,τι αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι φιλοδοξία είναι η προσέγγιση της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης να μπει στο dna της εταιρείας και σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει συνεργασία με παγκόσμιας κλάσης εμπειρογνώμονες ενώ έχουν τεθεί και ποσοτικοποιημένοι στόχοι.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου συνεδρίου της Mytilineos πραγματοποιήθηκαν τρία πάνελ συζήτησης που επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τη δημιουργία αξίας αλλα και το πως προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις τις δεσμεύσεις ESG.