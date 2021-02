Τίτλοι-τέλους για τη NOTOS και στη Βουλγαρία

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

"Λευκή πετσέτα” και από την αγορά της Βουλγαρίας "πέταξε” η Notos Com, κλείνοντας το κατάστημα που λειτουργούσε στο εμπορικό κέντρο στη Σόφια της Βουλγαρίας, από τον Νοέμβριο του 2014, αναφέρουν στο Capital.gr πηγές με γνώση. Πρόκειται για ένα ακόμη κατάστημα της γνωστής αλυσίδας, συμφερόντων της οικογένειας Παπαέλληνα που κλείνει”. Έχουν προηγηθεί αυτά στην πλατεία Κοτζιά και στο Golden Hall.

Στο μέτωπο της εξεύρεσης λύσης στο άνοιγμα που έχει η Notos Com προς τις τράπεζες, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στο "τραπέζι” παραμένει η Optima. Το βασικό σενάριο προβλέπει η Optima Bank να αναλάβει τον δανεισμό της Notos Com που έχει αποκτήσει το fund M&G από την Pillarstone.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επέλθει συμφωνία καθώς υπάρχει δυσκολία στις εγκρίσεις των Τραπεζών οι οποίες επιθυμούν η Optima Bank να αναλάβει μεγαλύτερο δανεισμό της Notos Com, αναφέρουν άλλες πηγές.

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η Euronak έχει δώσει εντολή στη Euroxx για την εξεύρευση αγοραστή προκειμένου να πουλήσει το δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή της τράπεζας σε κοινό ομολογιακό ύψους 155 εκατ. ευρώ στη Notos Com.

Αναφορικά με τη συμμετοχή ή μη του Σάμι Φάις στο νέο σχήμα, ο ίδιος μιλώντας στο capital.gr δηλώνει πως το ενδιαφέρον του περιορίζεται στη συμμετοχή που κατέχει η Notos Com στο One Salonica.

Όπως λέει, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης και καταλήξουν οι πιστώτριες τράπεζες ποιος θα συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της NOTOS, να αποκτήσει τη συγκεκριμένη συμμετοχή. Για μεγαλύτερη εμπλοκή του στο σχήμα εξυγίανσης και συνεργασία του με την Optima ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

H Notos Com ελέγχει το 35% της One Outlet, της εταιρείας που αναπτύσσει το εμπορικό κέντρο One Salonica στη Θεσσαλονίκη, στην οποία πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει ο επιχειρηματίας Σάμυ Φάις.

Η One Outlet, εκτός από το ότι ελέγχει το εμπορικό κέντρο One Salonica, κατέχει και το 100% των μετοχών της Στοάς Μοδιάνο Α.Ε., ιδιοκτήτριας κατά 57,5685% του ακινήτου της Στοάς στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ενδεχόμενη αποεπένδυση της Notos Com από την One Outlet σηματοδοτεί αυτόματα και την έξοδό της από το project ανάπλασης της Στοάς Μοδιάνο.