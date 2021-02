Ισχυρή ζήτηση για τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development

Της Πέννυς Κούτρα

Πληρότητα της τάξης του 99%, αμετάβλητη σε σχέση με την εμπορικότητα των malls προ πανδημίας εξακολουθεί να παρουσιάζει η Lamda Development, η διοίκηση της οποίας συνεχίζει και στην παρούσα φάση να παρέχει εκπτώσεις – πέραν των θεσμοθετημέων από την κυβέρνηση- στις μισθώτριες επιχειρήσεις.

Ασφαλώς, η πανδημία, τα απανωτά γενικά απαγορευτικά και τα μέτρα "ακορντεόν" σε ότι αφορά το εμπόριο, την εστίαση αλλά και την κινητικότητα των καταναλωτών, έχει πλήξει τη δραστηριότητα των εμπορικών πόλων του ομίλου, όπως εξάλλου ήδη έχει αποτυπωθεί στα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2020, και μοιραία θα επηρεάσει και τα επόμενα δύο τρίμηνα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του ομίλου η καθαρή αξία ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value - NAV) διαμορφώθηκε σε 1,134,5 εκατ.ευρώ την 30.09.2020, έναντι 1,.155 εκατ.ευρώ την 31.12.2019.

Παρόλα αυτά διατηρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισπραξιμότητα των έστω κουρεμένων μισθωμάτων σε σχεδόν απόλυτο επίπεδο, καθώς και η ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης αλλά και η είσοδος νέων μισθωτών. Στο πλαίσιο αυτό μέσα στο 2020, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εμπορικά σήματα που για πρώτη φορά έκαναν την εμφάνιση τους στην ελληνική αγορά, όπως τα SCOTCH & SODA, SANDRO και MAJE με καταστήματα στο Golden Hall, ενώ ένα νέο κατάστημα TOMMY HILFIGER SHOES & ACCESSORIES δημιουργήθηκε στο The Mall Athens.

Μέσα στο 2021, μεγαλύτερη θέση εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall αναμένεται να λάβει η αλυσίδα Public, η οποία μετά την αποχώρηση του καταστήματος Notos Com home, προχωρά σε μίσθωση του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Έως πρότινος η αλυσίδα λειτουργούσε ως μεγάλο shop in a shop εντός του Notos Con home, καταλαμβάνοντας εμβαδό 1.200 τ.μ. Με την αποχώρηση του ομίλου Notos Com ωστόσο, προχωρά σε νέα συμφωνία μίσθωσης του συνολικού εμβαδού των 3.200 τ.μ. με τη διαχειρίστρια εταιρεία Lamda Development.

Επιπλέον, στο Golden Hall αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά με φυσικό κατάστημα η ομόσταβλη αλυσίδα του σουηδικού ομίλου H&Μ, η Cosstores, που έως πρότινος διέθετε τις σειρές της μόνο μέσω του ομώνυμου ηλεκτρονικού καταστήματος στη χώρα.

Πέρα από τη διαχείριση των εμπορικών πόλων, ο όμιλος συνεχίζει την προετοιμασία για το project του Ελληνικού, αναμένοντας ταυτόχρονα την πλήρωση των υπολοίπων εκκρεμοτήτων που θα οδηγήσουν στην τελική μεταβίβαση της έκτασης. Πρόκειται για την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας του καζίνου στην κοινοπραξία Inspire Athens, των εταιρειών Mohegan -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η έγκριση της εν λόγω σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν η κύρωση της από τη βουλή, αλλά και οι αποφάσεις του ΣτΕ επί προσφυγών κατοίκων της περιοχής και οικολογικών συλλόγων για το δασικό τμήμα της έκτασης του Ελληνικού.

Σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση που παρείχε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ.Ο. Αθανασίου κατά την τελευταία έκτακτη γ.σ., η προετοιμασία εκ μέρους της Lamda Development ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν προχωρήσει έργα κατεδάφισης κτιρίων στην έκταση του παλιού αεροδρομίου και έχει ξεκινήσει η περίφραξη του οικοπέδου. Επιπλέον προχωρούν οι τεχνικές μελέτες για τα έργα υποδομών (ύδρευση, δρόμοι κτλ) ενώ προετοιμάζονται οι αρχιτεκτονικές μελέτες, προκειμένου να εκδοθούν οικοδομικές άδειες για τα κτίρια του Ελληνικού.