﻿Κατεβάζει ρολά το Notos Home στο Golden Hall

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Κλείνει, έως το τέλος του μήνα, το πολυκατάστημα Notos Home, της Notos Com, που βρίσκεται εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall, όπως αναφέρουν στο Capital.gr πηγές με γνώση. Το συγκεκριμένο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας, το οποίο λειτουργούσε στο Golden Hall από το 2008, είναι το δεύτερο που κλείνει μέσα στην τελευταία διετία και σηματοδοτεί την έξοδο της εταιρείας από τον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού. Είχε προηγηθεί αρχές του 2019 το κατάστημα Notos Home που βρισκόταν στην πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνας.

Η απόφαση για το κλείσιμο του πολυκαταστήματος στο Golden Hall είχε ληφθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που σήμερα απασχολούνται στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα στο Golden Hall, σημαντικός αριθμός τους θα απορροφηθεί από άλλα καταστήματα της αλυσίδας αλλά και τους συνεργαζόμενους προμηθευτές. Στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει έκταση 3.200 τ.μ. -στον χώρο συστεγάζεται ως shop in a shop κατάστημα της Public-, θα φιλοξενηθεί κατάστημα γνωστής διεθνούς αλυσίδας ένδυσης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Αναφορικά με την αναδιάρθρωση της Notos Com, ακόμη αναζητείται λύση. Οι διαπραγματεύσεις των πιστωτριών τραπεζών με επενδυτές και την Optima Bank δεν έχουν καταλήξει. Το βασικό σενάριο προβλέπει η Optima Bank να αναλάβει τον δανεισμό της Notos Com που έχει αποκτήσει το fund M&G από την Pillarstone. Μέχρι στιγμής δεν έχει επέλθει συμφωνία καθώς υπάρχει δυσκολία στις εγκρίσεις των τραπεζών, οι οποίες επιθυμούν η Optima Bank να αναλάβει μεγαλύτερο δανεισμό της Notos Com, αναφέρουν άλλες πηγές.

Επίσης ανοικτό παραμένει το θέμα με την αποτίμηση της One Outlet, εταιρείας που αναπτύσσει το εμπορικό κέντρο One Salonica στη Θεσσαλονίκη, στην οποία ποσοστό 35% ελέγχει η Notos Com και πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ο επιχειρηματίας Σάμυ Φάις.

Η One Outlet, εκτός από το ότι ελέγχει το εμπορικό κέντρο One Salonica, κατέχει και το 100% των μετοχών της Στοάς Μοδιάνο Α.Ε., ιδιοκτήτριας κατά 57,5685% του ακινήτου της Στοάς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ενδεχόμενη αποεπένδυση της Notos Com από την One Outlet σηματοδοτεί αυτόματα και την έξοδό της από το project ανάπλασης της Στοάς Μοδιάνο.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της Notos Com, το 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός στο ΓΕΜΗ) ο τζίρος της ανήλθε στα 127,162 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,84% σε σχέση με το 2018, οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 11,085 εκατ. ευρώ από ζημιές 8,576 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους στα 10,196 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 11,684 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει στη χρήση του 2018.

Ο καθαρός δανεισμός (Τραπεζικές υποχρεώσεις μείον διαθέσιμα) αυξήθηκε κατά 12,788 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 171,713 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της έκδοσης του νέου ομολογιακού δανείου που σχετίζεται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας ύψος 7 εκατ. ευρώ της αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά 1 εκατ. ευρώ περίπου και της κεφαλαιοποίησης των τόκων των μακροπροθέσμων δανείων.

Στις αρχές του 2019 η εταιρεία διέκοψε τη λειτουργία του πολυκαταστήματος Notos Ηome στην πλατεία Κοτζιά, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019, η εταιρεία απέκτησε την αποκλειστική διανομή των σημάτων SHISEIDO και D&G, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των καλλυντικών και ενδυναμώνοντας την θέση της στη σχετική αγορά.

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της πανδημίας Covid 19, "θα είναι σημαντική στις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας” αναφέρει η διοίκησή της στις οικονομκές της καταστάσεις. Το πρώτο lockdown επέφερε πτώση των πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο της τάξεως του 50%. Στο τρίτο τρίμηνο η πτώση των πωλήσεων περιορίστηκε στο 25%, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο η διοίκηση της εκτιμούσε ότι η πτώση θα περιοριζόταν κάτω από το 10% με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να διαμορφωθούν στα 98-102 εκατ. ευρώ ευρώ. Αντίστοιχα το EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί από 8 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ από 10,5 εκατ. ευρώ το 2019. Οι εκτιμήσεις αυτές έγιναν στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή πριν την επιβολή του δεύτερου lockdown στην Ελλάδα.