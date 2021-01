Σε κίνδυνο 1 στις 2 εμπορικές επιχειρήσεις

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ορατός είναι ο κίνδυνος να χαθούν 1 στις 2 εμπορικές επιχειρήσεις αν δεν εφαρμοστούν γενναία μέτρα στήριξης μεταξύ των οποίων και "κούρεμα” οφειλών, είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης τύπου που ολοκληρώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο κ. Καφούνης πρότεινε συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ώστε να εκκινήσει η εκπτωτική περίοδος και να εκτελεστούν οι ήδη ληφθείσες παραγγελίες και διεύρυνση λειτουργίας με την μέθοδο "click in shop" με αυστηρή αναλογία πελατών ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο ίδιος ζήτησε η επαναλειτουργία να έχει διάρκεια και, σε περίπτωση που η χώρα βρεθεί και πάλι στε δύσκολη κατάσταση, αντί για νέο κλείσιμο του λιανεμπορίου να εξαντληθούν προηγουμένως άλλες λύσεις όπως: να αυστηροποιηθεί η λειτουργία των supermarkets, να επανεξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων, να εφαρμοσθεί γεωγραφικός περιορισμός για κάθε μορφής αγορά, και να περιοριστεί η κάθε μορφής μετακίνηση εντός αυστηρά γεωγραφικών ορίων, ειδικά με τη χρήση του sms.

Από την πλευρά τους οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου είπαν πως: "μπορεί με ασφάλεια να λειτουργήσει το λιανεμπόριο από τις 18 Ιανουαρίου και σε δεύτερη φάση να εκκινήσει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση”.

Επίσης τόνισαν πως δεν μπορούν να ανοίξουν όλοι οι τομείς ταυτόχρονα καθώς "αυτό είναι συνταγή να πάμε στο τρίτο κύμα πανδημίας”. Με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιο Εξαδάκτυλο να σημειώνει: "αν ανοίξουμε όλες τις δραστηριότητες τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τσουνάμι που δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε”.

Πόσο όμως επιβάρυνε την κατάσταση η λειτουργία της αγοράς με τη μέθοδο του click away. Σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη Σαρηγιάννη η επίδραση του click away στη διασπορά του κορονοϊού ήταν της τάξεως του 4%, εκτιμάται ότι με το click in shop θα είναι στο 5% υπό την προϋποθεση ότι τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα και οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί όπως σημείωσε.

Από την πλευρά το καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Ν. Καλιφόρνια Κωσνταντίνος Σιούτας παρουσίασε τεχνολογικές λύσεις καθαρισμού του αέρα που θα διευκολύνουν όπως είπε συνολικά το άνοιγμα της οικονομίας και όχι μόνο του λιανεμπορίου. Οι συγκεκριμένες συσκευές καθαρισμού εκτιμάται ότι κοστίζουν περί τα 300 ευρώ και καλύπτουν χώρο 50 τ.μ.