Άνοιξε ο δρόμος για την επένδυση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Next e.go στην Ελλάδα

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Το πρώτο βήμα, για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, έγινε σήμερα Τετάρτη με την υπογραφή επίστολής πρόθεσης μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Next e.go Mobile και του Enterprise Greece. Όπως ανέφερε ο υφυπουγός για την Οικονομική Διπλωματία κ. Κώστας Φραγκογιάννης οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν κοινή ομάδα εργασίας που θα αφοσιωθεί στις λεπτομέρειες με στόχο τη δημιουργία του εργοστασίου. "Η τελική συμφωνία θα πρέπει να επέλθει τους επόμενους 3 - 6 μήνες και η ολοκλήρωση του εργοστασίου θα πρέπει να γίνει σε 24 μήνες", είπε ο κ. Φραγκογιάννης.

Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου θα είναι 30.000 αυτοκίνητα ετησίως, όπως αποκάλυψε το Capital.gr, θα απασχολεί άμεσα 1.000 άτομα και έμμεσα 5.000 περίπου, ενώ στον σχεδιασμό είναι και η δημιουργία Campus Τεχνολογίας και Καινοτομίας που θα συνδέει την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα με την παραγωγή.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: "Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός εργοστασίου που θα παράγει ηλεκτρικά οχήματα". Και συνέχισε "Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο στις υπηρεσίες αλλά και στη βιομηχανία αιχμής και χαίρομαι που σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα για την υλοποίηση της επένδυσης, ωστόσο δημιουργούνται προσδοκίες για το μέλλον".

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι "Η Ελλάδα εξελίσσεται σε μια ανοικτή οικονομία, πιο φιλική στις επενδύσεις. Προσφέρουμε όχι μόνο ισχυρά οικονομικά κίνητρα, αλλά και πρόσβαση σε ένα εργατικό προσωπικό με υψηλές γνώσεις". Ενώ υπογράμμισε "δεσμευόμαστε να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της εταιρείας, απ’ την αδειοδότηση ως την κατασκευή και να εξελιχθούμε σε case study στο μονοπάτι για ένα βιώσιμο μέλλον".

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ανέφερε πως "η Ελλάδα περνά ακόμα ένα εμβληματικό σημείο στο να καταστεί αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός".

Με τον Ali Vezvaei διευθύνοντα σύμβουλο του ND Group, που ελέγχει τη Next e.GO Mobile SE, να σημειώνει "η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης”. Και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Next e.GO Mobile Dr. Ulrich Hermann να αναφέρει "η Ελλάδα αποτελεί το τέλειο παράδειγμα για την στρατηγική που έχουμε στη διεκδίκηση ενός παγκόσμιου ρόλου".

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: "είμαστε εδώ να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο, να βρούμε πρόσβαση σε κάθε ευρωπαϊκή δράση και να διευκολύνουμε αυτή την επένδυση όπως μπορούμε". Τονίζοντας παράλληλα "είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αυτή η επένδυση διαχέεται απ’ τον κοινό μας στόχο για ένα βιώσιμο μέλλον". Ενώ τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Παπαθανάσης όσο και ο υφυπουργός Χρίστος Δήμας ανέφεραν σειρά κινήτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση μιας στρατηγικής επένδυσης (μείωση φορολογικών υποχρεώσεων, επιδοτήσεις κοκ) αλλά και του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης που θα δημιουργηθεί.

