Χρ. Μεγάλου: Θα ξεπεράσουν τα 6 δισ. τα δάνεια που θα χορηγήσει η Πειραιώς το 2020

Τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να καλύψουν το επενδυτικό κενό το οποίο καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης, και σε συνδυασμό με την τραπεζική χρηματοδότηση, να οδηγήσουν τη χώρα σε βιώσιμη ανάπτυξη, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο συνέδριο του Εconomist με θέμα "The EU ’s Strategy for Recovery and Resilience".

Ο κ. Μεγάλου εκτίμησε ότι οι πόροι ύψους 32 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο τα επόμενα 5-7 χρόνια θα επιτρέψουν στη χώρα να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% μεσοπρόθεσμα.

Στη συζήτηση του Economist μετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, ο Πρόεδρος του EurogroupWorking Group, Tuomas Saarenheimo και η επικεφαλής της Recovery and ResilienceTask Force (RECOVER) της Κομισιόν, Céline Gauer, οι οποίοι επισήμαναν την καθοριστική σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ενωση η απόφαση για τη δημιουργία του προγράμματος NextGeneration.

Οι πόροι του Ταμείου θα επιτρέψουν, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αλλαγή του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα εξαρτηθεί από την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα, τη βέλτιστη απορρόφηση των πόρων, την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών μόχλευσης από τον τραπεζικό τομέα, όπως και την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε ειδικά στο ρόλο που θα έχει η Τράπεζα Πειραιώς στην διοχέτευση των πόρων στην πραγματική οικονομία:

1. παρέχοντας ενδιάμεση χρηματοδότηση, μέχρι την ενεργοποίηση του Ταμείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η χώρα να αρχίσει την εφαρμογή του προγράμματος το συντομότερο δυνατό

2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιμασία των δικών τους σχεδίων

3. συγχρηματοδοτώντας μεγάλα και μικρότερα επενδυτικά σχέδια και στηρίζοντας τους πελάτες της καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα μοχλευθούν με συμμετοχή 20% του ιδιωτικού τομέα και 40% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ήδη έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 5,4 δισ. ευρώ φέτος και θα υπερβεί τα 6 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, προσφέρει στις επιχειρήσεις χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου και επισήμανε ότι αποτελεί πρόκληση η προσέλκυση ώριμων και σοβαρών επενδυτικών σχεδίων, όπως και η αξιολόγησή τους, με τις ελληνικές τράπεζες να διαθέτουν μακρά και επιτυχή εμπειρία στην διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.