Τι λέει η Βιοτέρ για την επίπτωση της πανδημίας

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. απαντώντας στην από 27/10/2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάση των προβλεπόμενων στην παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, καθώς και τα αναφερόμενα στο Public Statement της ESMA (20 May 2020 ESMA 32-63-972) Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports, διευκρινίζει περαιτέρω και επικαιροποιεί τις αναφορές στην επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρίας, τα μέτρα που λήφθηκαν και στις εκτιμήσεις για την επίδραση της πανδημίας στο μέλλον που περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία της έκθεση της 30/6/2020.

Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ" τα τελευταία χρόνια (χρήσεις 2015-2020), συμπεριλαμβανομένης και της προ πανδημίας εποχής παρουσίαζε σημαντικά περιορισμένη δραστηριότητα λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης στον κλάδο της.

Η πανδημία και όλες οι αρνητικές για την οικονομία επιδράσεις αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητα τους και τα οικονομικά τους μεγέθη (κύκλος εργασιών) κυμαίνονταν σε συνήθη για την προ πανδημίας εποχή και όχι σε επιχειρήσεις όπως η "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ" με ήδη περιορισμένη δραστηριότητα (κύκλο εργασιών). Για τον λόγο αυτό εκτιμούμε πως οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είναι ήσσονος σημασίας, οπότε και παρέλκει τυχόν ποσοτικοποίηση της επίδρασης αυτής.

Τα μέτρα που έλαβε η Διοίκηση της εταιρείας αφορούσαν κυρίως την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του ήδη περιορισμένου αριθμού των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

άμεση απομάκρυνση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

διενέργεια απολυμάνσεων στους χώρους της εταιρείας.

υποχρεωτική θερμομέτρηση εργαζομένων και επισκεπτών κατά την προσέλευσή τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας,

υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού και απολύμανση χεριών κατά την είσοδο στην εταιρεία, τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών σε όλους τους χώρους της Εταιρείας.

συστάσεις για συχνή και σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού, χρήση μάσκας).

αποφυγή χειραψιών με συναδέλφους ή/και επισκέπτες, απαγόρευση χρήσης της υποδοχής της εταιρείας για παραλαβή προσωπικών φακέλων/δεμάτων, περιορισμός delivery και take – away.

περιορισμός των ταξιδιών στα απολύτως αναγκαία.

διενέργεια συναντήσεων προσωπικού και συνεδριάσεων των εταιρικών οργάνων χωρίς φυσική παρουσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

σε περίπτωση απουσίας εργαζομένου λόγω ασθένειας, αναγκαία πριν την επιστροφή στην εργασία, η ιατρική εξέταση και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης,

Επίσης, η εταιρεία δεν έκανε χρήση καμίας από τις ευεργετικές διατάξεις που τέθηκαν σε εφαρμογή λόγω πανδημίας, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, η επιδότηση τόκων δανείων και η χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω των προγραμμάτων του ΤΕΠΙΧ.

Η εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ" για την επίδραση της πανδημίας στις μελλοντικές δραστηριότητες της τελευταίας κρίνεται και πάλι ήσσονος σημασίας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.