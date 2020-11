Η Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της FEAP

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Πρόεδρος της FEAP (Federation of European Aquaculture Producers), δηλαδή της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, εκλέχθηκε στις 4 Νοεμβρίου η Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς.

Η κυρία Γερουράλου γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της FEAP. Τα άλλα νέα πρόσωπα που εκλέχθηκαν για τη διαχειριστική επιτροπή της FEAP είναι η κ. Anna Pýc (Πολωνία), ο κ. Goran Markúlin (Κροατία), ο κ. Brian Thomsen (Δανία) και ο κ. Jordi Trías (Ισπανία).

Η FEAP, εκτός από τους παραγωγούς Τσιπούρας και Λαβρακιού εκπροσωπεί εταιρείες που παράγουν 2,3 εκατομμύρια τόνους σολομό, πέστροφα, χέλι, καλκάνι, μπακαλιάρο κα., που απασχολούν πάνω από 100.000 εργαζόμενους και κάνουν τζίρο πάνω από 10 δισ. ευρώ.

Η κυρία Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου εκτός από νέα πρόεδρος της FEAP εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Γερουλάνου που διοικεί την εταιρεία Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς. Επίσης συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια πολλών κλαδικών συνδέσμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Είναι σύμβουλος του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) και του IUCN (International Union for the Conservation of Nature) σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών και συμμετέχει συχνά με την ιδιότητα ομιλήτριας ειδικού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε επίσημες διοργανώσεις και φόρα.

Στο παρελθόν εργάστηκε στις τραπεζικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές στην Credit Lyonnais Bank στη Νέα Υόρκη. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπόριο και τα Οικονομικά, και του πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α., με πτυχίο στα Οικονομικά. Μιλάει Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.