The Greeks Are Back: Πώς οι Έλληνες ανώτερα στελέχη του εξωτερικού μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση επενδύσεων

Του Ανδρέα Γιαννόπουλου

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, σε οποιαδήποτε χώρα του Κόσμου, θα βρει Έλληνες επιτυχημένους σε διάφορους κλάδους και δραστηριότητες. Ειδικότερα, στην business κοινότητα, εκατοντάδες Ελλήνων διαπρέπουν σε ανώτερες θέσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Πρόκειται για έμπειρα στελέχη, με βαθιά γνώση και εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πέραν από την υλοποίηση μια λαμπρής προσωπικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τα στελέχη αυτά έχουν μονίμως την ψυχή και τον νου τους στην Ελλάδα. Βλέπουν καλύτερα, ίσως, από εκεί ποια είναι τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία της πατρίδας τους. Χαίρονται για τις επιτυχίες της Ελλάδας, αλλά και λυπούνται ακόμη περισσότερο όταν βλέπουν τα προβλήματα και τις παθογένειες - ειδικά, όταν αυτές χρονίζουν.

Το σύνολό αυτών των Ελλήνων στελεχών του εξωτερικού επιθυμούν να θέσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη διάθεση της Ελλάδας, για να μπορέσει να ξεπεράσει υστερήσεις και ελλείψεις και να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, αναζητούν και αυτοί εφόδια και οπλοστάσιο επιχειρημάτων, για να τα χρησιμοποιήσουν στο εσωτερικό των εταιρειών τους, ώστε να προστεθεί η Ελλάδα στη βεντάλια των πιθανών επενδυτικών προορισμών για τις εταιρείες τους.

Πριν 200 περίπου χρόνια, οι Έλληνες του εξωτερικού έδιναν δυναμικό "παρών" στον Αγώνα.

Σήμερα, η Ελλάδα πορεύεται και πάλι, "δια πυρός και σιδήρου", εν μέσω νέων προβλημάτων, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες, είναι μεγάλες. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια για ευημερία και πρόοδο, χρειάζεται άθροιση των δυνάμεων του Ελληνισμού. Η "πρώτη γραμμή" όχι μόνο χωρά, αλλά και χρειάζεται όσο ποτέ ίσως, τους απανταχού Έλληνες.

Η πρωτοβουλία The Greeks Are Back (www.greeksareback.gr) φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες που εργάζονται ως ανώτερα στελέχη στο εξωτερικό να συμβάλλουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια: Να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Τον προσεχή Οκτώβριο, στις 21/10/21, θα συγκεντρωθούν δεκάδες Έλληνες ανώτερα στελέχη μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών από διάφορα σημεία του πλανήτη στην Αθήνα, για να καταθέσουν τις δικές τους συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο για την υποδοχή ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σε μια συνάντηση πλήρη συμβολισμών, αλλά και ουσίας.

