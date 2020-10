Έρχεται ψηφιακό "Εξοικονομώ" για οπτικές ίνες

Του Κώστα Κετσιετζή

Πρόγραμμα που θα επιδοτεί την εγκατάσταση οπτικών ινών στα υφιστάμενα κτίρια της χώρας, και ειδικά στις μεγάλες πολυκατοικίες, προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε μια προσπάθεια περαιτέρω επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς, τα οποία προσφέρουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητες στο internet.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πόροι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αναζητηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν "Fiber Ready” κτίρια κατοικιών, προκειμένου η εγκατάσταση των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home - FTTH), να γίνεται απρόσκοπτα.

Σημειώνεται πως ήδη τρέχει το πρόγραμμα Super Fast Broadband (SFBB) το οποίο επιδοτεί τις συνδέσεις FTTH με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για δύο χρόνια, αλλά και το κόστος σύνδεσης με το ποσό των 48 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο μια σύνδεση FTTH της τάξης των 100 Mbps είναι στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς πιο ακριβή από μια σύνδεση VDSL.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι για τις εγκαταστάσεις των συνδέσεων FTTH απαιτούνται εργασίες, οι οποίες για να γίνουν χρειάζονται πολλές φορές την έγκριση όλης της πολυκατοικίας.

Και αυτό διότι ουσιαστικά δημιουργείται ένα νέο δίκτυο μέσα στην πολυκατοικία, το οποίο συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκατασταθεί κάτω από τον δρόμο και στη συνέχεια εκτείνεται μέσα στο σπίτι του συνδρομητή της υπηρεσίας.

Με το πρόγραμμα επιδότησης θα μπορούν να εγκαθίστανται τα απαραίτητα δίκτυα στην πολυκατοικία και σε όλους τους ορόφους και στη συνέχεια όποιος θέλει να κάνει μια σύνδεση οπτικής ίνας θα καλείται απλά να ολοκληρώσει την τελική σύνδεση από τον όροφο στο διαμέρισμά του. Έτσι, εκτιμάται ότι θα ξεπεραστεί ένα ακόμη εμπόδιο για την μεγαλύτερη υιοθέτηση των συνδέσεων FTTH στα ελληνικά νοικοκυριά.

Επεκτείνονται τα δίκτυα οπτικών ινών

Η Ελλάδα υστερεί στις συνδέσεις των οπτικών ινών σε σχέση με άλλες χώρες τις Ευρώπης, αλλά οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Cosmote χθες ανακοίνωσε ότι 36 νέες περιοχές απέκτησαν πρόσβαση σε οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, ενώ από την αρχή της χρονιά έχουν προστεθεί περισσότερες από 100.000 νέες γραμμές FTTH, μια αύξηση 70% σε σχέση με τα τέλη του 2019.

Στο σύνολο της επικράτειας, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που έχουν πλέον πρόσβαση στις δυνατότητες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, ξεπερνούν τις 250.000.

Η Vodafone διαθέτει συνδέσεις FTTH σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και της Πάτρας καλύπτοντας 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Wind έχει πάνω από 280.000 κατασκευασμένες γραμμές Fiber to The Cabin και Fiber to The Home.

Στο μεταξύ στην τελική ευθεία στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός για το μεγαλύτερο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που σχεδιάζεται στην Ελλάδα, το οποίο αφορά στην κατασκευή δικτύων οπτικών ινών (Ultra-Fast Broadband).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανταγωνιστικός διάλογος με τα εννέα επενδυτικά σχήματα που έχουν προεπιλεγεί έχει ολοκληρωθεί και αυτό που μένει είναι η δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης της β’ φάσης του διαγωνισμού.

Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ, είναι να καλυφθούν με δίκτυα οπτικών ινών οι περιοχές που έχουν μείνει εκτός του σχεδιασμού των παρόχων, λόγω περιορισμένου εμπορικού ενδιαφέροντος.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία άνω των 810.000 συνδέσεων με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Μbps.