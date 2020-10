Το μετέωρο βήμα της "Παγωτά Δωδώνη"

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Στο σημείο μηδέν βρίσκεται η Παγωτά Δωδώνη, με τη διοίκηση της να κάνει λόγο για ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας στο μέλλον, αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναχρηματοδότηση/αναδιάρθρωση του συνόλου των δανείων του ομίλου. Οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, όπως και οι προσπάθειες για εξεύρεση επενδυτή που θα αναλάβει την τύχη της εταιρείας, κρατούν εδώ και πάνω από μια τριετία.

Αποτέλεσμα των καθυστερήσεων, τα χρέη της εταιρείας να διογκώνονται, οι ζημιές να διευρύνονται, ο τζίρος και το δίκτυο να συρρικνώνεται και το brand να απαξιώνεται. Οι σωρευμένες ζημίες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 για τον όμιλο ξεπέρασαν τα 24,352 εκατ. ευρώ -μόνο πέρυσι οι ζημιές ανήλθαν σε 3,392 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,943 εκατ. ευρώ το 2018- με το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων να είναι αρνητικό στα 15,838 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα προς τις Τράπεζες αγγίζει πλέον τα 30,619 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δανεισμός τα 34,248 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν στα 8,602 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2018 και κατά 24,32% σε σχέση με τη χρήση του 2012 όπου είχε διαμορφωθεί στα 11,367 εκατ. ευρώ. Η πτώση του τζίρου αποδίδεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών (entry fees) καθώς και στην απώλεια τζίρου από το κλείσιμο μικρού αριθμού καταστημάτων λιανικής, ενώ μείωση μικρότερη του 2% και 4% αντίστοιχα καταγράφηκε στις πωλήσεις προς τα καταστήματα franchise που λειτουργούν κάτω από τα εμπορικά σήματα Δωδώνη και Chillbox σε συγκρίσιμη βάση (like for like).

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο αυτό μειώθηκε πέρυσι στα 64 καταστήματα franchise Δωδώνη, όταν αυτό το 2018 αριθμούσε 70 σημεία, και πριν από 20 χρόνια 120 καταστήματα. Εκτός από το ομώνυμο δίκτυο, τα προϊόντα της διατίθενται σε 128 μικρότερα σημεία-"γωνιές" που πωλούν προϊόντα Δωδώνη, 1.700 σημεία HO.RE.CA. (καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία) και 620 σημεία πωλήσεων οικογενειακού συσκευασμένου παγωτού σε μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ αλλά και μικρά Μίνι Μάρκετ, φούρνους και ζαχαροπλαστεία.