INTRALOT: Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της εταιρείας

Στη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους προχωρούν η First Citizens BancShares Inc. και η CIT Group Inc. στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών μεταξύ ίσων, όπως ανακοίνωσαν οι δύο τράπεζες...