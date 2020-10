Ελληνικά ρομπότ στην υπηρεσία της Ocado

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Δύο χρόνια μετά τις πρώτες διερευνητικές επαφές, ο βρετανικός όμιλος Ocado, που ελέγχει το μεγαλύτερο ομώνυμο online super market και προσφέρει λύσεις σε αρκετά ακόμη στην Ευρώπη και στην Αμερική, απέκτησε μετοχική θέση στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Myrmex, που έχει την έδρα της στη Santa Clara και κέντρο έρευνας και τεχνολογίας στην Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό χθες Πέμπτη η Ocado Group απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία και θέση στο διοικητικό της συμβούλιο. Οι οικονομικοί όροι του deal δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Η Myrmex Inc. όπως είχε γράψει προ διετίας το Capital.gr, η οποία ιδρύθηκε το 2015 από τους μηχανικούς Γιάννη Κανέλλο και Ορέστη Φενέκο, έμπειρους σε θέματα βιομηχανικών αυτοματισμών και ρομποτικής, έχει κατοχυρώσει με δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το US Patent and Trademark Office, σύστημα που έχει αναπτύξει το οποίο αποτελείται από αυτοκινούμενα ρομποτικά οχήματα και ρομποτικούς βραχίονες και λειτουργεί αδιάκοπα και αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το σύστημα που έχει αναπτύξει η Myrmex, το οποίο εξασφάλισε αρχικά 1 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κεφάλαιο "Odyssey” και τη στήριξη του European Investment Fund (EIF) (το ποσό σταδιακά αυξήθηκε στα 2,5 εκατ. ευρώ), αποτελεί την επόμενη γενιά των pickup stores, είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και διαθέτει και ψυχόμενους χώρους για τα ευπαθή προϊόντα, ενώ έχει τη δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των επιστρεφόμενων.

Για το deal ο κ. Γιώργος Κατινιώτης, διευθύνων σύμβουλος της Myrmex, δήλωσε: "η επένδυση του ομίλου Ocado αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες και την τεχνολογία της Myrmex και θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της εταιρείας μας”.

Με τον Alex Harvey, Engineering Director της Ocado Technology να αναφέρει: "καθώς η μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιταχύνεται, κινούμαστε ακόμη πιο γρήγορα για την προσθήκη νοημοσύνης και αυτοματισμού στις λύσεις από άκρο σε άκρο που ήδη προσφέρουμε. Η Myrmex θα μας στηρίξει ενεργά σε αυτό το ταξίδι.”

Ο Όμιλος Ocado με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παρέχει ολοκληρωμένες διαδικτυακές λύσεις σε μερικούς από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές παγκοσμίως και κατέχει το 50% της Ocado Retail Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο σε Κοινοπραξία με την Marks & Spencer.