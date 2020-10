Τεχνική Ολυμπιακή: Απόκτηση πλοίου από εταιρεία στην οποία συμμετέχει η εγγονή της T.O. SHIPPING

Στην ανακοίνωση της απόκτησης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από εταιρεία στην οποία συμμετέχει η εγγονή της εταιρεία "T.O. SHIPPING LTD" προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, "σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία "T.O. SHIPPING LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της εταιρείας AKITETA MARINE LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, η οποία (ΑΚΙΤΕΤΑ ΜΑΡΙΝΕ LLC) απέκτησε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με την ονομασία RIO BLACKWATER, σημαίας Λιβερίας, 65.059 GRT, 35.536 NRT και έτους ναυπήγησης 2000 (Αρ. ΙΜΟ 9216987, Αρ. Νηολογίου 20408). Για την ως άνω συμμετοχή της η "T.O. SHIPPING LTD" κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 1.548.750. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος".