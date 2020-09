Πώς αξιοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη

Του Κώστα Κετσιετζή

"Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα” σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Boston Consulting Group σε συνεργασία με τη Microsoft με τίτλο: "Harnessing the Power of AI in Greece. Embarking on the path to value"/ "Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα".

Στο πλαίσιο της έρευνας οι αναλυτές της BCG εντόπισαν περισσότερες από 35 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις στη χώρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Ωστόσο σημειώνουν πως η λίστα σίγουρα δεν εξαντλείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους βήματα, αναδεικνύοντας μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Ακόμη οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν ακολουθούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα ελληνικά παραδείγματα

Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία οι αναλυτές της BCG εντοπίζουν αρκετές περιπτώσεις σε διάφορα πεδία που αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνολογίες.

Μάλιστα προχώρησαν στην κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων αυτών σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες τους: Από τη μία πλευρά υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις με πολύχρονη δραστηριότητα που μπορούν να αξιοποιήσουν τον μεγάλο αριθμό δεδομένων που αντλούν από τις δραστηριότητές τους, αναπτύσσοντας εφαρμογές που είτε αυξάνουν την παραγωγικότητα, είτε βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών. Από την άλλη πλευρά στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πολλές startup εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παροχή λογισμικού και εφαρμογών AI στους πελάτες τους. Τέλος, στη μέση βρίσκονται οι λεγόμενοι "innovators”, μια μίξη νεοφυών και "παραδοσιακών” επιχειρήσεων.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών που δίνει η έρευνα είναι τα εξής:

ΔΑΑ "Ελ. Βενιζέλος”: Σε συνεργασία με τον Δημόκριτο αναπτύχθηκε ένα σύστημα φωνητικών πληροφοριών για τα ρομπότ Pepper, που διαθέτει το αεροδρόμιο. Με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης το ρομπότ Pepper ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις που του θέτουν σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα.

Cardlink: Η εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών αξιοποιεί τεχνολογίες ΑΙ και machine learning για μια σειρά από εφαρμογές όπως το εργαλείο forecasting και pricing το οποίο "προβλέπει” τον αριθμό των συναλλαγών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cosmote: Η εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο που μετρά την ποιότητα των συνδέσεων DSL και VDSL σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας πιο εύκολη την διαχείριση του δικτύου για την αποφυγή υπερφόρτωσης και μείωσης των ταχυτήτων.

Eurobank: Η τράπεζα χρησιμοποιεί ειδικούς αλγόριθμους για να κατατάσσει τους πελάτες της σε διαφορετικές ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες, την οικονομική τους κατάσταση και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους. Τα δεδομένα αξιοποιούνται μεταξύ άλλων για την προσφορά κατάλληλων προϊόντων στους πελάτες.

Fourlis Group: O όμιλος Φουρλής σε συνεργασία με τη Microsoft έχει αναπτύξει ένα chatbot για τα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το chatbot απαντά σε ερωτήσεις πελατών, δίνει πληροφορίες για προϊόντα καθώς και για τη διαθεσιμότητά τους στα καταστήματα.

ΕΛΠΕ: Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί αλγόριθμους για την πρόβλεψη διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τη διύλιση. Αυτή η ψηφιακή ανάλυση επιτρέπει στην εταιρεία να σχεδιάζει την παραγωγική της λειτουργία, μεγιστοποιώντας τα περιθώρια κέρδους και ελαχιστοποιώντας τα κόστη.

Παπαστράτος: H εταιρεία της PMI έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την Satori Analytics μια πλατφόρμα που αξιοποιεί δεδομένα καταναλωτικής συμπεριφοράς προκειμένου να κατηγοριοποιεί τους πελάτες και να προχωρά σε στοχευμένες στρατηγικές προώθησης.

Τράπεζα Πειραιώς: Η τράπεζα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αντιμετώπιση της απάτης. Ειδικοί αλγόριθμοι εντοπίζουν ύποπτες συμπεριφορές στα συστήματα της τράπεζας. Τηρώντας μια πιο προσεκτική στάση όλα τα αποτελέσματα ελέγχονται από αρμόδια στελέχη.

Stoiximan: Η εταιρεία αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια σειρά από εφαρμογές που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των προσπαθειών εξαπάτησης. Ακόμη, έχει αναπτύξει μια εφαρμογή που προβλέπει ποιοι παίκτες μπορεί να εμφανίσουν προβληματική συμπεριφορά (π.χ. εθισμός), προκειμένου να εντοπιστούν και να υποστηριχτούν κατάλληλα.

ΤΙΤΑΝ: Ο όμιλος σε συνεργασία με μια εταιρεία startup έχει αναπτύξει έναν ειδικό αλγόριθμο ο οποίος βελτιστοποιεί σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή. Η αξιοποίηση του αλγόριθμου εφαρμόστηκε αρχικά στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα η παραγωγή να αυξηθεί κατά 10% με 15%.

Vodafone: Η Vodafone Greece λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 το chatbot Tobi, το οποίο αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες απαντώντας ακόμη και σε ερωτήσεις όπως: "Πως μπορώ να σας εξυπηρετήσω;”.

kostaskets@capital.gr