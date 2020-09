Γρηγόρης: Πάνω από 360 καταστήματα franchise σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζει να αναπτύσσεται η εταιρία Γρηγόρης. Μέσα στο 2020 έχει ανοίξει, μέχρι στιγμής, 20 νέα καταστήματα franchise, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό του δικτύου της σε πάνω από 360. Τα νέα καταστήματα βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ζάκυνθο, Μυτιλήνη, Ερμιόνη, Λαύριο και Λάρνακα Κύπρου.



Η 9η μεγαλύτερη εταιρία καφέ στην Ευρώπη συνεχίζει ακάθεκτη την ανοδική της πορεία και παρά τις σημερινές αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος, βρίσκεται πολύ ψηλά στην προτίμηση όσων θέλουν να επενδύσουν σε μία δική τους επιχείρηση. Οι συνεργάτες franchisee επιλέγουν το Γρηγόρη με σκοπό να προσφέρουν στους πελάτες τους προϊόντα υψηλής ποιότητας μαζί με μια ιδιαίτερα απολαυστική και γευστική εμπειρία και φυσικά να έχουν πολύ καλή απόδοση της επένδυσής τους!

Ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Γρηγόρη, είναι η διαφοροποίηση του μενού του, καθώς βασίζεται στο "More than coffee & all day food”. Στο Γρηγόρη ο καταναλωτής μπορεί να βρει μία μεγάλη ποικιλία επιλογών σε καφέδες, ροφήματα, παραδοσιακές πίτες, σαλάτες και λαχταριστά σάντουιτς, όπως επίσης και διαφοροποιημένα προϊόντα που καλύπτουν σύγχρονες ειδικές διατροφικές τάσεις, όπως wellbeing, vegan και lacto-free.

Στόχος του Γρηγόρη είναι να μεταδίδει το χαμόγελο μέσω του καφέ και των γεύσεών του σε όλους τους καταναλωτές που επισκέπτονται τα καταστήματά του καθημερινά, να εμπνέει το προσωπικό και τους συνεργάτες του, να στηρίζει την κοινωνία με κάθε δυνατό τρόπο και να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο για όλους!