BriQ Properties: Ξεκίνησε τη λειτουργία του το boutique hotel "The Modernist"

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2020, ξεκίνησε τη λειτουργία του το boutique hotel "The Modernist” που βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο της Εταιρείας επί της Ι. Γενναδίου 4 & Υψηλάντου στο Κολωνάκι.

Το κτίριο, το οποίο στέγαζε μέχρι τα μέσα του 2015 την πρεσβεία του Καναδά, αγοράστηκε από την Εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2018 έναντι € 4,75 εκατ. και μισθώθηκε τον Αύγουστο του 2019. Η μισθώτρια ανέλαβε εξολοκλήρου την επένδυση ύψους € 1,8 εκατ. για την ανακαίνιση και μετατροπή του κτιρίου σε boutique hotel. Η ανακαίνιση έγινε σε μοντέρνο ύφος, με αποτέλεσμα να συνδυαστεί η σύγχρονη πολυτέλεια με τον μίνιμαλ δανέζικο σχεδιασμό, διατηρώντας παράλληλα τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες του κτιρίου.

Το ξενοδοχείο "The Modernist” είναι δυναμικότητας 84 κλινών και αποτελείται από 38 δωμάτια, τα οποία περιλαμβάνουν 3 σουίτες με εξωτερικό jacuzzi. Διαθέτει κοινόχρηστους χώρους όπως καφέ, lobby, γυμναστήριο, κατάστημα με αποκλειστικά προϊόντα του ξενοδοχείου, meeting room και roof garden. Βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στο πάρκο του Ευαγγελισμού και στην ομώνυμη στάση μετρό, και συνδυάζει την εμπορική κίνηση του Κολωνακίου με σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα όπως το Βυζαντινό Μουσείο, το λόφο του Λυκαβηττού, τον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Εθνική Πινακοθήκη κ.ά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου δήλωσε ότι "Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έναρξη λειτουργίας του boutique hotel "The Modernist” και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το αισθητικό αποτέλεσμα της μετατροπής του κτιρίου σε boutique hotel. Ο Κωστής Καρατζάς, αρχιτέκτονας και ιδιοκτήτης της επιχείρησης που λειτουργεί τα ξενοδοχεία "The Modernist” στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σεβάστηκε και ανέδειξε τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του κτιρίου ενώ παράλληλα έδωσε έναν αέρα σύγχρονου, μίνιμαλ design στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου. Το "Modernist” προσφέρει ένα σύγχρονο, πολυτελές και ταυτόχρονα οικείο προϊόν φιλοξενίας που έλειπε από την πόλη μας. Ευχόμαστε καλορίζικο και καλές δουλειές στο νέο boutique hotel "The Modernist”!".