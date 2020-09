"Αμάρτησε" για το καλό της Folli Follie

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Η προφυλάκιση των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, επί σειρά ετών επικεφαλής της Folli Follie, έπειτα από τις απολογίες τους για την πολύκροτη υπόθεση Folli Follie, ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας των Αρχών για ό,τι έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, καθώς και άλλοι 30 κατηγορούμενοι, φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που με τις ενέργειές τους –πλαστογραφώντας και παρεμβαίνοντας στα οικονομικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Folli Follie (FF) στην Ασία– προχώρησαν σε απάτη σε βάρος του επενδυτικού κοινού, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χειραγώγηση αγοράς.

Πρόκειται για το περίφημο "γύρω-γύρω όλοι" (merry go around) που ανέδειξε η δικανική έρευνα της A&M, ένα τεράστιο "καρουσέλ" με επίκεντρο την FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited) στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι τζίροι γύριζαν μεταξύ διαφορετικών εταιρικών οντοτήτων και εμφανίζονταν πολλαπλάσιοι από ό,τι πραγματικά ήταν, μεγεθύνοντας την εικόνα του ομίλου. Έτσι, η FF μπορούσε, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει σε μεγάλες ομολογιακές εκδόσεις, πουλώντας ομολογίες της εταιρείας σε διεθνείς οίκους και επενδυτές από όλο τον κόσμο, αλλά και οι βασικοί μέτοχοι, Δημήτρης και Τζώρτζης, να εκμεταλλευτούν το προβαλλόμενο success story της FF προχωρώντας σε placement (ιδιωτικές τοποθετήσεις) μετοχών, από τις οποίες αποκόμισαν τεράστια κεφάλαια.

Οι ισχυρισμοί ενώπιον των Αρχών

Η διαδικασία απόδοσης ευθυνών για το σκάνδαλο της FF, που έπληξε διεθνώς την εικόνα της ελληνικής αγοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος έχουν προφυλακιστεί.

Αυτό, όμως που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα, 28 μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου από το report του QCM, είναι η υπερασπιστική τους γραμμή. Πέραν αυτής του Τζ. Κουτσολιούτσου, που εμφανίζεται να επιμένει ότι... δεν γνώριζε τίποτε ως CEO του ομίλου, ο Δ. Κουτσολιούτσος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως παρενέβη (sic) μεν στα οικονομικά στοιχεία του υπο-ομίλου της FF στην Ασία, αλλά αναγκάστηκε (!) να το πράξει για να αντιμετωπίσει αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, και μάλιστα κατόπιν πρότασης των συνεργατών του που αποδέχθηκε καλόπιστα (!). "Η εξαρχής πρόθεσή μου για την παρέμβαση αυτή, για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν μόνο καλόπιστη, προκειμένου να διασώσω το δημιούργημα της ζωής μου και να κατορθώσω να συνεχίσω νομίμως τη λειτουργία της εταιρείας", εμφανίζεται να είπε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

"Αναγκάστηκα..."

Ο ιδρυτής του ομίλου, με βάση όσα φέρεται να είπε, κατηγόρησε ευθέως τον Law Chiu Chuen (γνωστό ως Tonio), διευθυντή και μέλος δ.σ. σε θυγατρικές εταιρείες της FF στην Ασία, ως τον εμπνευστή της απάτης, την οποία εκτέλεσε μαζί με τον Γ. Μπεγιέτη, CFO του υπο-ομίλου στην Ασία. Χωρίς να αποποιείται ευθύνες του, ο Δ. Κουτσολιούτσος ισχυρίστηκε ότι οι Μπεγιέτης και Law Chiu Chuen αυτενεργούσαν, χωρίς να έχουν τη δική του γνώση ή συναίνεση σε όλες τις πράξεις τους. Μπορεί ο ίδιος να είχε συμφωνήσει στην εφαρμογή μιας πρακτικής για παρέμβαση στα λογιστικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας, αλλά δεν θεωρούσε ότι η πρακτική αυτή θα έφτανε στο σημείο να πραγματοποιείται μια τέτοια ευρείας κλίμακας πλαστογραφία...

Με δεδομένο ότι ο Law Chiu Chuen αγνοείται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η απάντηση του Γ. Μπεγιέτη στους ισχυρισμούς Κουτσολιούτσου. Ο άνθρωπος-"κλειδί" για πολλούς στην υπόθεση, σύμφωνα με τον συνήγορό του, Αλέξη Κούγια, δεν εκλήθη να απολογηθεί, παρότι η διεύθυνσή του στο Χονγκ Κονγκ είναι γνωστή. Το (πολύ) μεγάλο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η πλευρά Μπεγιέτη υποστηρίζει πως το σκάνδαλο της FF έχει αφετηρία το έτος 2000 και όχι το 2007, όπως ισχυρίζεται η πλευρά Κουτσολιούτσου...

