ΑΔΜΗΕ: Μειώθηκε στο 4,99% η άμεση συμμετοχή της Silchester International Investors International Value Equity Trust

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και κατόπιν της από 03.08.2020 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρίας Silchester International Investors LLP ("Silchester") με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων της "Silchester International Investors International Value Equity Trust", η συνολική άμεση συμμετοχή της "Silchester International Investors International Value Equity Trust" μειώθηκε στις 31.07.2020 από 5,61% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή 13.009.018 μετοχές που κατείχε σε προηγούμενη γνωστοποίηση, σε 4,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή 11.565.850 μετοχές.

Σημειώνεται ότι στις 31.12.2019 η "Silchester International Investors LLP" ("Silchester") είχε τον έλεγχο σε ποσοστό του 12,98% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω των κάτωθι εταιρειών:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust - Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust - Silchester International Investors International Value Equity Group Trust - Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust - The Calleva Trust

Κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που αφορά την "Silchester International Investors International Value Equity Trust", το συνολικό ποσοστό της "Silchester" στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας εξακολουθεί να βρίσκεται υψηλότερα του 10%.