Αναζητείται το πόρισμα της Deloitte για την Creta Farms

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ένας χρόνος και, έχει περάσει από την ημέρα που η συμβουλευτική Deloitte Business Solutions, ανέλαβε τον έλεγχο της Creta Farms, σε ένα project υπό την κωδική ονομασία Knossos. Ένα χρόνο και κάτι μέρες μετά, -η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 17 Ιουλίου του 2019 ενώ στις 25 Ιουλίου του 2019 υπεγράφη πρόσθετη πράξη για επέκταση της έρευνας-, το πόρισμα δεν έχει γνωστοποιηθεί, ενώ άγνωστο παραμένει αν έχει ολοκληρωθεί και αν έχει παραδοθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην εταιρεία.

Τι έψαξε όμως η Deloitte, στη χειμαζόμενη κρητική αλλαντοβιομηχανία, η οποία προσπαθεί να γυρίσει σελίδα; Στη σύμβαση συνεργασίας -έγγραφο που κατατέθηκε μαζί με αρκετά ακόμη στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου όταν εκδικάσθηκε η αίτησή της για εξυγίανση- οι περιοχές που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου, καλύφθηκαν μέσω δύο φάσεων:

Στην πρώτη φάση ελέγχθηκαν 9 πεδία και συγκεκριμένα οι συναλλαγές με την NOVAPLOT ENTERPRISES LTD και η αποτίµηση της σύµβασης που έχει υπογράψει η Creta Farms με την πρώτη. Οι συναλλαγές με την EYPΩKPETA ABETTE, με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., την ΙΚΕ K—MEDIA, και με τις εταιρείες "FOOD PROCESSING LTD" και "MEΤALO LTD".

Επίσης ελέγχθηκε το κόστος των τεχνικών έργων στη μονάδα Ρεθύμνου και των Σιλό της θυγατρικής εταιρείας "Φάρμα Θεσσαλίας", οι ενσώματες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και μεταφορά τους στους λογαριασμούς παγίων, η διαδικασία ετήσιας απογραφής αποθεμάτων, η επίπτωση των ευρημάτων στις οικονομικές καταστάσεις της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας αλλά και ο εντοπισμός άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με τους βασικούς μετόχους, συγγενικά πρόσωπα αυτών ή στελέχη της εταιρείας και διερεύνηση πιθανών απολήψεων / δοσοληψιών των εν λόγω προσώπων με την εταιρεία απευθείας, ή μέσω των εν λόγω εταιρειών.

Στη δεύτερη φάση, σύμφωνα με την αρχική και πρόσθετη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Deloitte και της Creta Farms, η συμβουλευτική ανέλαβε να κάνει έλεγχο για τις απομειώσεις απαιτήσεων και επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες το 2018 και IT Forensic υπηρεσίες, βάσει των ευρημάτων της Φάσης Α. Ως βάση έναρξης χρησιμοποιήθηκε η οικονομική χρήση που έληξε την 31.12.2006, έτος κατά το οποίο έγινε η µετάβαση από το προηγούμενο λογιστικό σύστημα στο σύστημα SAP.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του πορίσματος, η Deloitte, όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση πραγματοποίησε συνεντεύξεις με στελέχη της αλλαντοβιομηχανίας καθώς και με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, βάσει των ευρημάτων της. Ενώ έχει αναλάβει να διενεργήσει και IT-forensic έλεγχο στους εταιρικούς υπολογιστές του Εμμανουήλ Δομαζάκι και του Κωνσταντίνου Δομαζάκη αλλά και άλλων υπαλλήλων της εταιρείας.

Διαδικασίες, οι οποίες όπως σημειώνεται από την Deloitte στη σύμβαση δεν συνιστούν πλήρη έλεγχο ή και επισκόπηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ, Ελληνικά ή άλλα Λογιστικά Πρότυπα και δεν πειρλαμβάνουν αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπό εξέταση εταιρειών για οποιαδήποτε χρονική περιοδο. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι στη σύμβαση, αναφέρεται πως η Deloitte δεν είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη και δεν θα εκφέρει γνώμη ή οποιδήποτε μορφής ελεγκτική ή άλλης μορφής διασφάλιση για τα οικονομικά δεδομένα που θα εξετάσει. Επίσης σημειώνεται πως "το έργο μας δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αποκάλυψη ουσιωδών αδυναμιών, λαθών, ατασθαλιών της υπό εξέταση εταιρείας εφόσον υπάρχουν.”

Η τελική έκθεση της Deloitte, με βάση τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με την Creta Farms, θα παραδοθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην εταιρεία. Το πότε θα γίνει αυτό, παραμένει άγνωστο.