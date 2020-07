Ρεκόρ πωλήσεων κόντρα στην πανδημία «βλέπει» το 2020 η Παπουτσάνης

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Με +45% "έτρεξαν” οι πωλήσεις της Παπουτσάνης στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, επίδοση που εάν συνεχιστεί και στο υπόλοιπο μισό του 2020 θα σηματοδοτήσει νέο ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας για την ιστορική βιομηχανία.

Πέρυσι η Παπουτσάνης πέτυχε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας της (για τέταρτη συνεχή χρονιά), με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 30,7 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση ανέφερε πως ο συνολικός κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς ήδη διαμορφώθηκε σε 20,9 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση της Beta Securities με βάση πρόσφατο report που δημοσιοποίησε (16/7), ανεβάζει τον πήχη των εσόδων στα 39,7 εκατ.ευρώ για το 2020, ενώ η μετά φόρων κερδοφορία εκτιμάται στα 2,81 εκατ.ευρώ (από 1,3 εκατ.ευρώ το 2019).

Αξιοποίησε την κρίση της πανδημίας

Όπως σημειώνει η Beta, καθώς η άνευ προηγουμένου πανδημική κρίση οδήγησε σε αχαρτογράφητες περιοχές, η διοίκηση της Παπουτσάνης αντιμετώπισε προληπτικά μια πιθανή επίπτωση στις πωλήσεις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, επένδυσε αποτελεσματικά και έγκαιρα στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την παραγωγή αντισηπτικών (με την επωνυμία Παπουτσάνης) που ήδη διανέμονται στην ελληνική αγορά σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια και κυρίως στα σουπερμάρκετ. Επιπλέον, ξεκινά και η διάθεση βιομηχανικών και private label αντισηπτικών, κυρίως για μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες και δίκτυο αλυσίδων ξενοδοχείων. Η νέα γραμμή παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων, αναφέρει η Beta, εμφανίζει ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους, κάτι που θα βελτιώσει το συνολικό περιθώριο μέσα στο 2020.

Παράλληλα, η συμφωνία συνεργασίας της Παπουτσάνης με πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία για την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους των ευρωπαϊκών αναγκών σε στερεό σαπούνι εξελίσσεται κανονικά, με τις πρώτες παραγωγές να ξεκινούν το τρέχον τρίμηνο του έτους, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της χρονιάς.

Ήδη οι εξαγωγές της Παπουτσάνης το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στο 50% του συνολικού κύκλου εργασιών (ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ). Το 26% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις επώνυμων προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 10% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Με τις κινήσεις αυτές η εταιρεία καταφέρνει να καλύψει τις πολύ μεγάλες απώλειες πωλήσεων προς τη ξενοδοχειακή αγορά που σαφέστατα έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας το πρώτο εξάμηνο συρρικνώθηκαν κατά 61% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, καθώς οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν όπως προγραμμάτιζαν. Η μείωση ήταν πιο έντονη στην εγχώρια αγορά, αγγίζοντας το 71%, ενώ οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Για το συγκεκριμένη κατηγορία η Beta έχει μειώσει τις προβλέψεις της σε επίπεδο πωλήσεων στο μισό για το 2020.

Υπενθυμίζεται πως η Παπουτσάνης υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο στις αρχές του 2021 να έχει διπλασιαστεί η παραγωγική ικανότητα σε στερεό σαπούνι και να έχει ξεκινήσει η παραγωγή συνθετικού σαπουνιού.

Αύξηση τιμής-στόχου

Η Beta Securities είχε ξεκινήσει τον περυσινό Νοέμβριο την κάλυψη της εταιρείας. Στην έκθεσή της (με τίτλο "Growth not yet priced in...") είχε χαρακτηρίσει την Παπουτσάνης ως ένα από τα επενδυτικά story του Χρηματιστηρίου που διαθέτουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, δίνοντας τιμή-στόχο τα 2,17 ευρώ.

Με τη νέα της έκθεση (με τίτλο Emerging stronger from pandemic...) η Beta ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 2,52 ευρώ (σ.σ. περιθώριο ανόδου 33% με βάση το χθεσινό κλείσιμο των 1,89 ευρώ), με σύσταση "overweight”. Στην έκθεση σημειώνεται ότι μελλοντικά, η βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και η κερδοφορία θα οδηγήσουν την Παπουτσάνης να ξεκινήσει μια συνεχώς αυξανόμενη διανομή μερισμάτων ώστε να ανταμείψει τους μετόχους της. Στο Χρηματιστήριο η εταιρεία αποτιμάται σήμερα στα 48 εκατ.ευρώ.

Η Παπουτσάνης τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, έχοντας ξεφύγει το 2010 από τον κλοιό της χρεοκοπίας. Ορόσημο ήταν η απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου από τους κ.κ. Τασόπουλο και Γκάτζαρο, αποκτώντας τις τύχες της εταιρείας από τον όμιλο Δαυίδ. Συνεισφέροντας νέα κεφάλαια, υλοποίησαν ένα ευρύ σχέδιο αναδιοργάνωσης με άξονα τη δραστική μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων και την εξασφάλιση νέων συνεργασιών και δραστηριοτήτων

Σήμερα η ιστορική βιομηχανία συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, ενώ διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του είδους της στη ΝΑ Ευρώπη.

