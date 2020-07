Επένδυση 28 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή του EverEden Beach Resort στην αθηναϊκή Ριβιέρα

Τα 28 εκατ. ευρώ άγγιξε η επένδυση για την ανακατασκευή του ξενοδοχείου EverEden Beach Resort Hotel & Spa στην Ανάβυσσο, συμφερόντων της οικογένειας Παναγόπουλου με τη συμμετοχή κεφαλαίων από αραβικό fund. Η επένδυση, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ξενοδοχείων EverEden Beach Resort & Somewhere Boutique Vouliagmeni Άλκη Παναγόπουλο, έγινε με ίδια κεφάλαια και το επενδυτικό πρόγραμμα περιελάμβανε ενίσχυση της στατικότητας των κτιρίων, καθώς και επανεγκατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων.

Το ανακατασκευασμένο EverEden Beach Resort Hotel & Spa στο 47ο χλμ. της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου άνοιξε ξανά τις πύλες του για να υποδεχτεί τους πρώτους τουρίστες την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Όπως αναφέρθηκε σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, απαρτίζεται από τρία κτιριακά συγκροτήματα και διαθέτει γήπεδα 49 στρεμμάτων, συνεδριακό κέντρο, τρία εστιατόρια και πέντε μπαρ. Το resort διαθέτει επίσης δυο εξωτερικές πισίνες και μια εσωτερική, καθώς και ολοκληρωμένο κέντρο ευεξίας. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει δυναμικότητα 260 δωματίων.

"Στο EverEden Beach Resort Hotel διατηρούμε αναλλοίωτα τα παλαιά παραδοσιακά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού και τα αναμειγνύουμε με τις σύγχρονες απαιτήσεις μέσα από μοντέρνες υποδομές και εγκαταστάσεις. Έχουμε δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο προορισμό για διαφορετικές αγορές αλλά και για διαφορετικές εποχές. Το EverEden Beach Resort Hotel καλείται να εμπλουτίσει την αθηναϊκή Ριβιέρα, ευελπιστώντας να προσφέρει στους ταξιδιώτες την εμπειρία της Αττικής, ενός προορισμού πλήρους σε περιεχόμενο και επιλογές", επεσήμανε ο κ. Παναγόπουλος.

Σημειώνεται πως αποκλειστικά για τη φετινή τουριστική σεζόν, θα παραμείνουν κλειστές οι εγκαταστάσεις:

• EverEden Health Center (gym, spa, sauna, hammam, heated indoor pool)

• Seasons restaurant

• Grove Bar at EverBeta building

• The pool & EverHeights Snack bar at the EverGamma building Somewhere Boutique Vouliagmeni



Β. Κουρλιμπίνη