Συνεργασία Mastercard με σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ενίσχυση της ασφάλειας του οικοσυστήματος Ανοικτής Τραπεζικής

Η Mastercard ανακοινώνει τη συνεργασία της με τρεις σημαντικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη λύση Mastercard Open Banking Protect, με στόχο την προστασία των οργανισμών τους απέναντι σε τρίτους παρόχους (TPPs).

Οι εταιρείες Aion, DiPocket και Modulr ενεργοποίησαν τη λύση Open Banking Protect. Η υπηρεσία Protect αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που περιλαμβάνουν οι λύσεις Ανοικτής Τραπεζικής της Mastercard (Mastercard Open Banking Solutions™), οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να υποστηρίξουν, να διευκολύνουν και να προστατεύσουν το οικοσύστημα Ανοιχτής Τραπεζικής στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή οδηγία PSD2, επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού και εκκίνησης πληρωμών να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, έπειτα από δική τους συγκατάθεση, με στόχο να τους προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα όμως, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραμένουν υπεύθυνα για τη διαφύλαξη των συναλλακτικών δεδομένων και κεφαλαίων των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας για τα ιδρύματα αυτά, να επαληθεύουν το ταχύτερο δυνατό και με υψηλή ακρίβεια τα αιτήματα Ανοικτής Τραπεζικής που προέρχονται από τρίτους παρόχους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν έγκαιρα, δυνητικές περιπτώσεις απάτης.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η υπηρεσία Mastercard Open Banking Protect έχει στόχο την πρόληψη περιστατικών απάτης στο χώρο της Ανοιχτής Τραπεζικής, καθώς ενισχύει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ορθότητας αιτημάτων τρίτων παρόχων. Για να επιτύχει τους στόχους της, η υπηρεσία προσφέρει:

- Επαλήθευση αδειών και ψηφιακών πιστοποιητικών (Licence and digital certificate validations) – Ταχεία επιβεβαίωση των πιστοποιητικών και ψηφιακών αδειών τρίτων παρόχων, σε συνάρτηση με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

- Εποπτεία περιστατικών απάτης (Fraud Monitoring) – Μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων τρίτων παρόχων, η υπηρεσία εντοπίζει μη προβλεπόμενες συμπεριφορές με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση έναντι φαινομένων απάτης.

Οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη λύση Mastercard Open Banking Protect, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών: η Aion αποτελεί μια ψηφιακή τράπεζα με χρήση υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), η DiPocket αποτελεί ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με εξειδίκευση στις υπηρεσίες προπληρωμένων καρτών, ενώ η Modulr αποτελεί ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις. Η συνεργασία των εταιρειών με τη Mastercard, μέσα από την υπηρεσία Open Banking Protect, στοχεύει στην πρόληψη έναντι φαινομένων απάτης στο οικοσύστημα Ανοιχτής Τραπεζικής και στην προστασία των πελατών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο Jim Wadsworth, SVP, Open Banking, Mastercard δήλωσε σχετικά: "Το Οικοσύστημα Ανοικτής Τραπεζικής βρίσκεται σε μία περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, όμως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και οι χρήστες, συνεχίζουν να ανησυχούν για φαινόμενα εξαπάτησης και παραβίασης της ασφάλειας τους. Οι λύσεις Ανοικτής Τραπεζικής της Mastercard (Mastercard Open Banking Solutions™), έχουν σχεδιαστεί με βάση τη τεχνογνωσία μας στα ζητήματα λειτουργίας και ενίσχυσης των συστημάτων πληρωμών και τραπεζικής, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλής λειτουργίας του Οικοσυστήματος Ανοικτής Τραπεζικής. Σχεδιάσαμε τη λύση Protect, για να προσφέρουμε ενισχυμένες υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους που χρησιμοποιούν εφαρμογές Ανοικτής Τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών επαλήθευσης πιστοποιητικών και εποπτείας φαινομένων εξαπάτησης. Οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί της δημιουργίας μιας ανθεκτικής αγοράς Ανοικτής Τραπεζικής, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι Aion, DiPocket και Modlur, αποτελούν μέρος μια σειράς συνεργασιών της Mastercard, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου οικοσυστήματος για όλους τους συμμετέχοντες. Οι εν λόγω συνεργασίες μας, αποτελούν σημαντικό επίτευγμα για το σύνολο του οικοσυστήματος, ενώ επιπλέον δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αποδοχής και υιοθέτησης της Ανοικτής Τραπεζικής σε όλη την Ευρώπη".

Ο Cyrus Wadia, Payments Strategy Director, Modulr ανέφερε σχετικά: "Στη προσπάθεια μας να εξαλείψουμε τις κρυφές αδυναμίες που παραδοσιακά έχουν κοστίσει ακριβά στις επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Mastercard, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις αποδοτικές, ασφαλείς και προσβάσιμες υπηρεσίες πληρωμών που διαθέτουμε, με στόχο οι πελάτες μας να επωφεληθούν τα μέγιστα από την Ανοικτή Τραπεζική".

Ο Fedele Di Maggio, CEO, DiPocket σημείωσε πως: "Η επένδυση στην πρόληψη και την προστασία από φαινόμενα εξαπάτησης, είναι ιδιαίτερα σημαντική για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πως η προστασία του οικοσυστήματος Ανοικτής Τραπεζικής γίνεται προς όφελος των πελατών μας. Μέσα από τη λύση Protect, προσφέρουμε μία υπηρεσία που έχει μικρό κόστος και είναι διαφανής, ενώ επιπλέον παρέχει επιπλέον ασφάλεια και προστασία".

Πρόσφατη έρευνα της Mastercard, με τίτλο "Delivering on the Promises of Open Banking”, που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων Ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνει πως τα φαινόμενα εξαπάτησης αποτελούν τον βασικό τους φόβο και προβληματισμό. Γεγονός που εντείνεται από τη πολύπλοκη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ρυθμιστικών φορέων, 31 εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και 90 αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, που επιβεβαιώνουν το μέγεθος της πρόκλησης που αποτελούν οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.