Eurobank: Στήριξη περισσότερων από 330 επιχειρήσεων μέσω μικροπιστώσεων

Μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι έχουν πρόσβαση σε ευέλικτη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, χάρη στην συνεργασία της Eurobank με την AFI και την αξιοποίηση του θεσμού των μικροπιστώσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, αν και το σύστημα των μικροπιστώσεων είναι διαδεδομένο στην Ευρώπη καθώς έχει αναγνωριστεί πως προωθεί σημαντικά την αυτοαπασχόληση, συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας και βοηθάει τους επιχειρηματίες να πετύχουν οικονομική ανεξαρτησία, στη χώρα μας εφαρμόζεται μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά τη σημασία που έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όρους απασχόλησης και κοινωνικής ευημερίας στη χώρα μας.

Η Eurobank είναι η μόνη ελληνική συστημική τράπεζα που συνεργάζεται, ήδη από το 2016, με την AFI - αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και το γαλλικό σωματείο Adie International, ηγέτη στην Ευρώπη σε θέματα μικροπιστώσεων - και στηρίζει με μικροπιστώσεις τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πολλούς αυτοαπασχολούμενους, που θα ήταν, τυπικά, αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό.

Όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, πρόκειται για μία μακροχρόνια και ώριμη πλέον συνεργασία η οποία έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει διέξοδο στις χρηματοδοτικές ανάγκες πολλών μικροεπιχειρηματιών στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους ιδέας, λύσεις ρευστότητας για τα επενδυτικά τους σχέδια, καθώς όμως και συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) για την υλοποίησή τους.

Στόχος της συνεργασίας της Eurobank με την AFI είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης και η παροχή στήριξης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους αλλά και σε ανέργους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δεν έχουν εξασφαλισμένη την εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, ώστε να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας, ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση δημιουργώντας και νέες θέσεις απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων μικροεπιχειρηματιών, ενώ η Eurobank ασκεί τον πιστωτικό έλεγχο και ελέγχει τη διαδικασία της χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται έως τα 12.500 ευρώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών σε:

*Κεφάλαιο κίνησης (αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθοδοσίας και ενοικίου κ.λπ.).

*Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια (αγορά εξοπλισμού, απόκτηση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης κ.λπ.).

*Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε άυλα πάγια (λογισμικό κ.λπ.).

Εγγύηση από το πρόγραμμα ΕaSI

Για τις μικροπιστώσεις παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εγγυητή που θα βοηθάει στην αποπληρωμή της μικροπίστωσης, μόνο εάν ο επιχειρηματίας αντιμετωπίσει δυσκολία πληρωμής. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή ακίνητης ή κινητής περιουσίας.

Η εγγύηση μπορεί να καλύπτει έως το 50% του δανείου και με μέγιστο (πλαφόν) τα 3.000 ευρώ. Το σύστημα των μικροπιστώσεων είναι διαδεδομένο στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα, με εξαίρεση τη δράση της Eurobank. Είναι μάλιστα ενδεικτικό, ότι η Eurobank, έχοντας εντάξει την προαγωγή των μικροπιστώσεων στη χώρα μας ως μέρος της στρατηγικής της, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του πρωτεργάτη του θεσμού, καθ. Μοχάμεντ Γιουνούς, γνωστού και ως "Τραπεζίτη των Φτωχών", ο οποίος επισκέφθηκε πέρσι την τράπεζα και συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Φωκίωνα Καραβία και άλλα μέλη της διοίκησης. "Τα επιτεύγματα του μικροδανεισμού είναι πολλά αλλά πρέπει να εστιάσουμε, όχι στο πόσους φτωχούς ανθρώπους καταφέραμε να προσεγγίσουμε, αλλά προπάντων σε εκείνους που δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να απευθυνθούμε. Ο αριθμός παραμένει συγκλονιστικά μεγάλος" είχε δηλώσει ο νομπελίστας οικονομολόγος.

Μετρήσιμα αποτελέσματα: 3,24 εκατ. ευρώ σε 330 επιχειρήσεις

Στα τέσσερα χρόνια συνεργασίας της Eurobank με την AFI, έχουν εκταμιευτεί περίπου 3,24 εκατ. ευρώ σε 330 εταιρείες, ένα σημαντικό ποσό, αν υπολογίσει κανείς ότι το ύψος των δανείων είναι χαμηλό.

Πέραν του ότι το πρόγραμμα είναι πρόσφορο για τους ανέργους, ενδιαφέρον προκαλεί ότι το 40% των επιχειρηματιών που έχουν απευθυνθεί σε αυτό ως τώρα είναι γυναίκες, και 1 στους 4 μόνο είναι κάτω των 30 ετών, με το μέσο ηλικιακό προφίλ του επιχειρηματία να είναι 36 ετών. Ενθαρρυντικό επίσης είναι, ότι μία στις 4 επιχειρήσεις αποκτά εξαγωγική δραστηριότητα. Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 9-10.000 ευρώ με αποπληρωμή στα 3,5 χρόνια.

Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχεται η πλειονότητα των αιτημάτων είναι κυρίως των τροφίμων και της μεταποίησης, ωστόσο πολλές επιχειρηματικές ιδέες αφορούν και σε καινοτομίες, ενώ το πρόγραμμα μικροπιστώσεων της Eurobank μέσω AFI, αφορά και τους νέους αγρότες, κλάδος από τον οποίο σημειώνεται αυξημένη ζήτηση.

Φυτώριο ιδεών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρεία Astarti του Χάρη Τζωρτζόπουλου, η οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται στο νησί των Κυθήρων. Οι σκοποί της Astarti είναι η προώθηση της βιολογικής γεωργίας στο νησί των Κυθήρων και η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής. Και τόσες άλλες, όπως η Nutree, το πρώτο ελληνικό "brand" που στοχεύει να εντάξει υγιεινά σνακ από αγνές και αυθεντικές πρώτες ύλες στην καθημερινότητα όλων μας, το Mini Tennis Club, το πρώτο εσωτερικό τένις κλαμπ για παιδιά, η Cleopatra's Sponges του δύτη Αργύρη Κουτρούμπα, που καλλιεργεί και επαναφέρει στην παγκόσμια αγορά το μοναδικής ποιότητας ελληνικό φυσικό σφουγγάρι, η αλυσίδα βρεφικών κολυμβητηρίων "Χελωνάκια" που εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της, αλλά και η εταιρία παροχής προσωποποιημένων τουριστικών υπηρεσιών "In the Know Concierge Services", εταιρίες όλες τους, που έχουν γίνει επιτυχημένα παραδείγματα και έχουν αναδειχθεί σε πλέον αναγνωρίσιμα brands. Από ένα αρχικά μικρό κεφάλαιο - και επειδή κάποιος πίστεψε στην ιδέα και τους έδωσε τη ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσω του θεσμού της μικροπίστωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ