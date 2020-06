Ξεκίνησε το 9ο Greek Investment Forum - New York του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ξεκίνησαν οι εργασίες του 9ου Greek Investment Forum - New York που συνδιοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Το επενδυτικό φόρουμ με τίτλο "Investment Opportunities in the post Covid-19 era" που πραγματοποιείται φέτος διαδικτυακά λόγω των συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορονοϊού, θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου 2020 με στόχο να φέρει κοντά τις ελληνικές εισηγμένες με θεσμικούς επενδυτές και χαρτοφυλάκια από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Συνολικά συμμετέχουν 29 εισηγμένες, οι επικεφαλής και τα στελέχη των οποίων θα παρουσιάσουν τις προοπτικές και τα επενδυτικά τους σχέδια σε διαχειριστές κεφαλαίων που συμμετέχουν στο Φόρουμ.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο Σωκράτης Λαζαρίδης, CEO του Ομίλου ΕΧΑΕ, τόνισε πως η ελληνική κεφαλαιαγορά παρά την αναταραχή που προκάλεσε ο COVID-19 στις αγορές διατηρεί τη δυναμική της, έχει αυξηθεί το velocity της αγοράς και οι ξένοι επενδυτές, με βάση τα στοιχεία, είναι αγοραστές σε ελληνικές μετοχές.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Νικόλας Μπακατσέλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα να μεταμορφώσει την οικονομία της, συμπληρώνοντας πως οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις είναι πλέον ισχυρότερες από ποτέ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ακυρώσεις, ενώ ορισμένα επιταχύνονται. Το Ελληνικό, όπως σημείωσε, βρίσκεται στην αφετηρία και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου αναμένεται η εναρκτήρια τελετή των έργων. Έργα στην Κασσιόπη (Kassiopi project), στο Πόρτο Χέλι (Kilada Hills), στγβ Ελούντα (Mirum) επίσης πήραν το "πράσινο φως", ενώ σειρά διαγωνισμών παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κ. Γεωργιάδης μετέφερε το μήνυμα ότι το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα παραμένει θετικό, ενώ έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες προκειμένου να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για νέες επενδύσεις. "Η διάθεση για μεταρρυθμίσεις είναι μεγάλη", σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

O Άλεξ Πατέλης, Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τόνισε πως οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν σταμάτησαν λόγω COVID και εκτίμησε πως θα ενισχυθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις προοπτικές που δημιουργούνται λόγω του ευρωπαϊκού πακέτου ανάπτυξης.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt ανέφερε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες και σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξαιρετικά αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό momentum, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Pyatt, ο οποίος σημείωσε ότι μέσω αυτής της διαχείρισης η εικόνα της χώρας έχει αναβαθμιστεί.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε πως η επίδραση του COVID-19 ήταν σημαντική αλλά σταδιακά η αγορά επιστρέφει σε επίπεδα προ κρίσης. Η κ. Λαζαράκου παρουσίασε τις προτεραιότητες της εποπτικής Αρχής για την εύρυθμη και αποτελεσματική προστασία της αγοράς και των επενδυτών, καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται όπως το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά που έχει ως στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε επίπεδο εισηγμένων, στο 9ο Greek Investment Forum - New York συμμετέχουν οι ΑΔΜΕ, Alpha Bank, EXAE, Cenergy, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ELBALHALCOR, Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Fourlis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Lamda Development, Motor Oil, Mytilineos, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, Prodea, ΔΕΗ, Σαράντης, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης, ΤΙΤΑΝ και Viohalco.