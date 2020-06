Σε κατάσταση lockdown 1 στα 3 εστιατόρια

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Σε κατάσταση lockdown παραμένει 1 στα 3 εστιατόρια, αφού οι επιχειρηματίες αποφάσισαν να διατηρήσουν κλειστά τα καταστήματά τους. Την ίδια στιγμή όσοι έχουν ανοίξει μετράνε απώλειες, άνω του 40% του τζίρου τους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν, ενώ ποσοστό 20% των εστιατορίων, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί, έχει ανοίξει πειραματικά.

Αυτό ανέφερε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στο (ψηφιακό) 5ο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στη συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον κλάδο του HO.RE.CA.. Για τον ίδιο το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες κατά 12-13%. Εξέλιξη, την οποία απέδωσε, στο γεγονός ότι πολλά σφαγεία στην Ευρώπη δεν έχουν ανοίξει, άρα υπάρχει μικρότερη προσφορά από τη ζήτηση.

Σε μια προσπάθεια να στηριχθεί ο κλάδος της εστίασης και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που απασχολούν έως 20 άτομα προσωπικό, το ίδρυμα Μποδοσάκη και η Coca-Cola, ξεκινούν ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Όπως είπε η κυρία Λίλιαν Νεκταρίου, Franchise Country Manager Greece, Cyprus, Malta, The Coca-Cola Company, "η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων εκπαίδευση του προσωπικού και ψηφιακή κατάρτιση, ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ίδρυμα Μποδοσάκη.” Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, General Manager Greece & Cyprus, Coca-Cola HBC Greece, σημείωσε πως η εταιρεία υποστηρίζει έμμεσα και άμεσα πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας, ενώ χαρακτήρισε τον κλάδος της εστίασης ως τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Από την πλευρά της η κ. Αθηνά Δεσσύπρη, General Secretary of the Board of Trustees, Bodossaki Foundation, σημείωσε πως η κρίση φέρνει αλλαγές και δρομολογεί εξελίξεις, ενώ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το ίδρυμα σημείωσε "ερχόμαστε σαν επιχειρήσεις να διαδραματίσουμε έναν ευρύτερο ρόλο”.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο κ. Πάνος Παλαιολόγος, President & Founder, Hotel Brain, ο οποίος ανέφερε πως η προσπάθεια είναι να μην χαθεί όλη η σεζόν, τόνισε ότι "ήρθε η τέλεια καταιγίδα στη χειρότερη στιγμή για τον κλάδο” ο οποίος δεν έχει κεφάλαιο κίνησης.Σημείωσε πως το κόστος αδράνειας είναι σημαντικό και ότι το περιθώριο κέρδους δεν ξεπερνά το 10% για ένα πακέτο διακοπών μιας εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου του αεροπορικού εισιτηρίου αξίας 700 ευρώ.