Ανοίγει σταδιακά ο Αστέρας Βουλιαγμένης

"Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που έχει θέσει ο COVID-19, το "restart" στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό δεν θα είναι εύκολο.

Στον Αστέρα ωστόσο, με μια δυναμική παρουσία στο χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας και ιστορία άνω των 50 ετών, έχουμε τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε", σημειώνει στο Capital.gr η νέα CEO του Αστέρα Βουλιαγμένης Πέννυ Ζαγλαρίδου.

"Η Ελλάδα έχει χειριστεί με επιτυχία το θέμα της πανδημίας και εμπνέει ως ταξιδιωτικός προορισμός ένα συνολικό αίσθημα ασφάλειας. Τα διεθνή μέσα, με δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ, αναφέρονται στην Ελλάδα με εξαιρετικά θετικά σχόλια και μας έχουν ήδη τοποθετήσει υψηλά στις προτιμήσεις τουριστών από όλο τον κόσμο. Είμαστε, για αυτό το καλοκαίρι, ένας ιδιαιτέρα δημοφιλής διεθνής προορισμός και μέσα στις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί, αυτή ίσως να είναι και μια ευκαιρία για τον κλάδο μας να ανακάμψει, σε κάποιο βαθμό, μέσα στο έτος, ξεκινώντας από τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα μέτρα για τις πτήσεις του εξωτερικού αρθούν και επανέλθει σε ένα βαθμό η κανονικότητα στα ταξίδια, εντός και εκτός Ελλάδος" τονίζει η διευθύνουσα σύμβουλος του Αστέρα.

Σταδιακά το άνοιγμα

Βάσει προγραμματισμού, το άνοιγμα του πολυτελούς θέρετρου γίνεται σταδιακά, αρχικά με τα bungalow και τις σουίτες και στη συνέχεια με τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, το "Ναυσικά" ξεκινά τη λειτουργία του στις 12 Ιουνίου, μαζί με τις τρεις ιδιωτικές παραλίες και την πισίνα του, ενώ η έναρξη του "Αρίωνα" θα ακολουθήσει στη συνέχεια του καλοκαιριού (η τελική ημερομηνία θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τη ζήτηση).

Σε ό,τι αφορά στα εστιατόρια, το "Matsuhisa Athens" ξεκίνησε τη λειτουργία του την Πέμπτη, 28 Μαΐου, έχοντας σχεδιάσει ειδικά τους χώρους του, τηρώντας τους κανονισμούς στην τοποθέτηση των τραπεζιών, στον αριθμό ατόμων ανά τραπέζι και στα πρωτόκολλα υγιεινής και προχωρώντας σε ειδικά σχεδιασμένες ενέργειες, όπως οι επιπρόσθετες απολυμάνσεις. Στην παραλία του Αστέρα θα λειτουργήσει από τις αρχές Ιουνίου το "Privilege Beach House".

Το πρόγραμμα επαναλειτουργίας του συγκροτήματος, όπως σημειώνεται, έχει προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο ξενοδοχειακός κλάδος αυτή τη χρονιά, ενώ το πλάνο ενεργειών και το χρονοδιάγραμμα έχουν σχεδιαστεί βάζει των οδηγιών από το κράτος και τις αρμόδιες αρχές.

Μια διαφορετική σεζόν

"Σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, παγκοσμίως, ο Αστέρας υποδέχεται τη νέα, μετά τις σχετικές απαγορεύσεις λόγω COVID-19 εποχή, με ασφάλεια, αισιοδοξία και ετοιμότητα, απέναντι στις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε" υπογραμμίζει η κ Ζαγλαρίδου.

"Αποτελώντας το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα με την υπογραφή του ξενοδοχειακού κολοσσού Four Seasons, ο Αστέρας έχει αναδειχθεί σε ορόσημο για τα ξενοδοχεία πολυτελείας στη χώρα, υποστηρίζοντας το όραμα της Astir για τη δημιουργία ενός κορυφαίου προορισμού πολυτελείας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αυτό το καλοκαίρι και αυτή η τουριστική σεζόν θα είναι διαφορετικά, υπάρχουν όμως στη χώρα μας οι προϋποθέσεις να απολαύσουμε τις διακοπές μας όπως τις ονειρευόμαστε" προσθέτει.

Το πρωτόκολλο ασφαλείας του Αστέρα Βουλιαγμένης -παραλία, εστιατόρια, ξενοδοχείο- έχει προσαρμοστεί, όπως τονίζεται, στις οδηγίες και τα πρωτόκολλα λειτουργίας που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές -υπουργείο Τουρισμού και ΕΦΕΤ-.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι κανόνες αυτοί ενισχύονται με εσωτερικές οδηγίες και ειδικές κατευθύνσεις. Οι νέοι κανόνες λειτουργίας για όλες τις δομές του Αστέρα Βουλιαγμένης θα ενισχυθούν και θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και με ό,τι οριστεί στην πορεία από την ελληνική κυβέρνηση και τους υπεύθυνους φορείς.

Για το Four Seasons ειδικότερα, η Johns Hopkins Medicine International επικύρωσε το "Lead With Care", το νέο πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της Four Seasons, και παρέχει συνεχή καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την εξελισσόμενη κατάσταση του COVID-19.

Βίκυ Κουρλιμπίνη

Vicky.kourlibini@capital.gr