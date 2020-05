Online event με συμμετοχή 6 Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων της ΝΑ Ευρώπης

Ένα online event με τη συμμετοχή έξι Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με θέμα: "Regional Business Perspectives after COVID-19 - you ask our neighbours answer”, διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από κοινού με πέντε Διμερή Γερμανικά Επιμελητήρια του Παγκόσμιου Δικτύου Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων Εξωτερικού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου και ώρα 14:00-15:30, σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, με τον Δρα Αθανάσιο Κελέμη να εκπροσωπεί το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Ήδη, το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διοργάνωση της 27ης Μαΐου έχουν εκδηλώσει μέχρι στιγμής περίπου 200 επιχειρηματίες.

Η απόφαση για τη διοργάνωση της εν λόγω διαδικτυακής συζήτησης ελήφθη με αφορμή τις μεγάλες προκλήσεις, που έχει επιφέρει η επιδημία του Covid-19 στη ζωή των πολιτών αλλά και στις εθνικές οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών και ειδικότερα, αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ψηφιακή συζήτηση θα επικεντρωθεί σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τα περιθώρια επίλυσής τους, ενώ ειδική αναφορά θα γίνει για το πώς οι επιχειρηματικές κοινότητες των έξι προαναφερόμενων χωρών θα μπορούσαν να αναζητήσουν νέες εμπορικές ή και επενδυτικές ευκαιρίες σε κάποια ή κάποιες από τις χώρες, που συμμετέχουν στην online εκδήλωση.

Όσοι παρακολουθήσουν τη συζήτηση, θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εκ των προτέρων τα ερωτήματά τους προς τους Γενικούς Διευθυντές των έξι Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές απαντήσεις ή και πληροφορίες στη διάρκεια της εκδήλωσης ή και μετά το πέρας αυτής.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, δεν έχει κόστος συμμετοχής, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί για πληροφορίες και για τη δήλωση συμμετοχή να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr, στην ενότητα εκδηλώσεις.