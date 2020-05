Στα μέσα του Ιουνίου ανοίγει το Costa Navarino

Όσο πιο κοντά προς τα μέσα του Ιουνίου, οπότε και δόθηκε το "πράσινο φως" για την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, προγραμματίζεται το άνοιγμα του Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Capital.gr, πρωταρχικός στόχος της ιδιοκτήτριας ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου είναι η συνέχιση της στήριξης της τοπικής οικονομίας, αλλά και των εργαζομένων του ομίλου.

Όπως λένε οι πληροφορίες, το άνοιγμα του εμβληματικού ξενοδοχείου αναμένεται να γίνει με μειωμένες πληρότητες όπως είναι εύλογο και αρχικά με Έλληνες πελάτες.

Αισιοδοξία για τη συνέχεια

Για την εξέλιξη της τουριστικής περιόδου εκφράζεται αισιοδοξία. Και αυτό καθώς, αφενός υπάρχει το πλεονέκτημα της οδικής πρόσβασης στον προορισμό, αφετέρου της εγγύτητας σε μεγάλες μονάδες υγείας.

Την ίδια ώρα, το γεγονός πως το Costa Navarino χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά δόμησης σε σχέση με την έκταση που καταλαμβάνει το συγκρότημα και οι μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύουν σημαντικά, όπως σημειώνουν πηγές του ομίλου, το αίσθημα της ασφάλειας.

Όπως τονίζεται, το ξενοδοχείο θα ανοίξει και θα λειτουργήσει με βάση την ασφάλεια και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που τίθενται και τις πληρότητες που θα επιτευχθούν.

Όσον αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται στο συγκρότημα, η πληροφόρηση είναι πως λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό.

Σημειώνεται πως στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή στο Costa Navarino, βρίσκονται τα δύο ξενοδοχεία πέντε αστέρων, "The Romanos, a Luxury Collection Resort" και "The Westin Resort Costa Navarino", οι ιδιωτικές κατοικίες "Navarino Residences" και η συλλογή διαμερισμάτων "The Residences at The Westin Resort Costa Navarino" και το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα "The Dunes Course".

Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ "The Bay Course" και το υπόσκαφο "Bay Clubhouse", ενώ είναι υπό κατασκευή ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο και ένα σύγχρονο lifestyle resort στη κοντινή περιοχή Navarino Waterfront. Στην περιοχή Navarino Hills κατασκευάζονται τέλος δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών.

Βίκυ Κουρλιμπίνη

Vicky.kourlibini@capital.gr