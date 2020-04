Τα "φάλτσα" της Akazoo και η νέμεσις του QCM

Του Κώστα Κετσιετζή

Ο Γκάμπριελ Γκρέκο έγινε γνωστός στη χώρα μας όταν, ως επικεφαλής του σχετικά μικρού αμερικανικού hedge fund Quintessential Capital Management (QCM), αποκάλυψε το σκάνδαλο της Folli Follie. Δύο χρόνια μετά ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του κατά ακόμα μίας εταιρείας με... άρωμα Ελλάδας, που, όπως είπε, θα καταρρεύσει σαν "πύργος από τραπουλόχαρτα".

Νέος στόχος του Γκρέκο και της QCM είναι η εταιρεία streaming μουσικής Akazoo S.A, η οποία από τον περασμένο Σεπτέμβριο διαπραγματεύεται στον αμερικανικό Nasdaq μέσω μιας αντίστροφης συγχώνευσης (reversemerger).

Η εφαρμογή της Akazoo λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με άλλες υπηρεσίες όπως το Spotify ή το Deezer. Επιτρέπει στους χρήστες να ακούν απεριόριστη μουσική μέσω κινητού με μηνιαία συνδρομή. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι διαθέτει μια ισχυρή βάση συνδρομητών, εσόδων και κερδών, που, κατά τη διοίκησή της, την καθιστά συγκρίσιμη με τους κολοσσούς της βιομηχανίας. Σύμφωνα με την ίδια την Akazoo, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 25 χώρες, διαθέτει 44 εκατομμύρια χρήστες, εκ των οποίων 5,5 εκατομμύρια είναι συνδρομητές. Τα έσοδά της φτάνουν τα 140 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 24%.

O Γκρέκο αμφισβητεί τα πάντα, δηλώνοντας ότι το πραγματικό μέγεθος της Akazoo S.A είναι πολύ μικρότερο από αυτό που δηλώνει η ίδια η εταιρεία. Εκτιμά ότι η πραγματική αξία της για τους μετόχους είναι "μηδέν" και σημειώνει πως πιθανότατα είναι ένα σχήμα πλουτισμού της διοίκησης εις βάρος των μετόχων. Η QCM προβλέπει πως το πεπρωμένο της Akazoo θα μοιάζει ίσως με αυτό άλλων τεχνολογικών εταιρειών που κατέρρευσαν υπό το βάρος σκανδάλων, όπως των Velti και Globo, "με 100% απώλειες για τους μετόχους, πτώχευση και αγωγές". Σε όλα αυτά η διοίκηση της Akazοo "απάντησε" με τη σύσταση μιας επιτροπής διερεύνησης...

Μια ιστορία που θυμίζει Folli Follie

Το μέγεθος της Akazoo είναι πολύ μικρότερο από αυτό της Folli Follie και η δραστηριότητα της εταιρείας τελείως διαφορετική. Ωστόσο, η QCM στην έκθεσή της δίνει μια ζοφερή εικόνα για την εταιρεία streaming μουσικής, παρόμοια με αυτήν που είχε δώσει και για τον εμπορικό κολοσσό: "Φουσκωμένα" οικονομικά στοιχεία, αποκλίσεις μεταξύ κερδών και ταμειακών ροών, ενδεχομένως πλαστά τιμολόγια, κλειστά γραφεία και μειωμένο προσωπικό.

Η QCM εκτιμά ότι η Akazoo μπορεί να είναι τελικά μια πολύ μικρότερη εταιρεία από ό,τι ισχυρίζεται. Φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία της εισηγμένης στον Nasdaq εταιρείας, σημειώνοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια τουλάχιστον δεν έχει πληρώσει κανέναν φόρο, παρά τα λογιστικά κέρδη που καταγράφει. Σύμφωνα με την QCM, η Akazoo είναι στην πραγματικότητα ζημιογόνα, με ετήσιες απώλειες περίπου 4 εκατ. δολάρια.

Ελάχιστοι χρήστες και... likes

Εκτός από λογιστικές παρατυπίες, η QCM καταγράφει στην έκθεσή της και μια σειρά από ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν ότι το μέγεθος της Akazoo είναι πολύ μικρότερο από αυτό που η ίδια η εταιρεία παρουσιάζει.

Αναφέρει, για παράδειγμα, ότι η εφαρμογή της έχει πολύ λίγες κριτικές σε σχέση με τους 44 εκατομμύρια χρήστες, συγκριτικά με αντίστοιχες εφαρμογές όπως το Deezer και το Spotify. Αναντιστοιχίες σε σχέση με τον ανταγωνισμό παρατηρούνται από την QCM σε ακόμα μία σειρά από συγκρίσεις. "Τα νούμερα που επικαλείται η Akazoo δείχνουν υπερβολικά φουσκωμένα ανεξάρτητα ποιο δείκτη χρησιμοποιούμε", σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Η QCM σημειώνει, ακόμα, πως ο αριθμός των ακολούθων της Akazoo στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τους 44 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής. Το Pandora έχει 1.500 φορές περισσότερους ακολούθους στο Instagram από την Akazoo και 370 φορές περισσότερους ακολούθους στο Facebook.

Οι λήψεις της εφαρμογής είναι πολύ λίγες και δεν δικαιολογούν −σύμφωνα πάντα με την QCM− τους 44 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ και ο όγκος των αναζητήσεων στο Internet για την Akazoo είναι ελάχιστος έως σχεδόν μηδενικός και προέρχεται κυρίως από Ελλάδα και Κύπρο. To hedge fund εκτιμά πως οι συνδρομητές της Akazoo πιθανότατα δεν ξεπερνούν τους 400.000, αντί για 5,5 εκατομμύρια που αναφέρει η ίδια η εταιρεία.

Κλειστά γραφεία, μείωση προσωπικού

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Akazoo, την περίοδο 2016-2018 ο αριθμός των υπαλλήλων της μειώθηκε κατά 17% ετησίως, από 45 σε 26. Με βάση τα έσοδα των 145 εκατ. δολαρίων τον χρόνο, οι πωλήσεις ανά εργαζόμενο φτάνουν τα 5,6 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για μια αναλογία οκτώ φορές υψηλότερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η QCM σημειώνει, ακόμα, πως η Akazoo, έχοντας μειώσει το προσωπικό της κατά πάνω από 45% την τελευταία τριετία, πιθανότατα έχει κλείσει τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα γραφεία της εκτός Ελλάδος. Αυτό διαπίστωσε ο ίδιος ο επικεφαλής του fund, Γκάμπριελ Γκρέκο, επισκεπτόμενος τις διευθύνσεις που έχει δηλώσει η Akazoo σε Λονδίνο (κεντρικά γραφεία) και Λουξεμβούργο, όπου "δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της Akazoo". Όπως διαπιστώνει, η εταιρεία διατηρεί γραφεία μόνο στην Αθήνα, εντός της πρώην μητρικής InternetQ στο Νέο Ψυχικό, χωρίς μάλιστα να αναγράφεται πουθενά το όνομα της Akazoo.

Σε πόσες χώρες;

Η Akazoo δηλώνει ότι διαθέτει την υπηρεσία της σε 25 χώρες. Η QCM αμφισβητεί και αυτόν τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό σε μόλις πέντε χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Πολωνία, Μαλαισία και Ινδονησία.

Η έκθεση του hedge fund σημειώνει, ακόμα, πως η Akazoo αγόρασε από τη Sony πνευματικά δικαιώματα που ισχύουν μόνο για πέντε χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πολωνία, την Γκάνα και τη Μαλαισία. Αυτό, όπως επισημαίνει, δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το εάν η Akazoo ψεύδεται για τον αριθμό των χωρών που καλύπτει ή παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα παρέχοντας πρόσβαση σε μουσική σε χώρες όπου δεν έχει τα δικαιώματα.

Τα πρόσωπα-"κλειδιά" και τα funds της Akazοo

Η νέα έκθεση της QCM ξύπνησε μνήμες από τις περιπτώσεις των Velti και Globo, που ήταν και τα πρώτα ηχηρά "κανόνια" ελληνικών συμφερόντων τεχνολογικών εταιρειών. Μάλιστα, φαίνεται πως ένα −όχι και τόσο αόρατο− νήμα συνδέει τις δύο αυτές εταιρείες με την Akazoo αλλά και τη μητρική της εταιρεία, InternetQ, η οποία βρέθηκε πριν από τέσσερα χρόνια στο στόχαστρο αναλυτών και αγορών, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την Εναλλακτική Αγορά (ΑΙΜ) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Η InternetQ, εταιρεία με παρουσία στην αγορά του mobile marketing και ψηφιακών λύσεων ψυχαγωγίας για παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας, βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σεναρίων το 2016, όταν ο αναλυτής Tom Winnfrith του εξιδεικευμένου επενδυτικού site shareprophets.com συνέκρινε την εταιρεία με την Globo, υποστηρίζοντας εν πολλοίς ότι πρόκειται για παρόμοιες περιπτώσεις. Ο ιδρυτής και CEO της InternetQ παραμένει έως και σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Akazoo.

Πρώην στέλεχος της Velti είναι και ο Απόστολος Ζερβός, σήμερα CEO της Akazoo. Όπως αναφέρεται στη σελίδα που διατηρεί στο Linkedin, κατέχει BA από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ σε Φιλοσοφία και Οικονομικά. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Ellemedia Technologies, στην Algosystems και, ακολούθως, από το 2008 στη Velti. Μετά τη Velti μετακινήθηκε στην InternetQ ως Chief Strategy Officer, έως τον Ιούλιο του 2015. Ακολούθως, τον Οκτώβριο του 2010 αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην Akazoo.

Στο Board of Directors της Akazoo μετέχουν, επίσης, η Maja Lapcevic, η οποία προέρχεται επίσης από την InternetQ, ο Athan (Αθανάσιος) Stephanopoulos, που έχει επίσης ιδρύσει τις εταιρείες Now This και Cliptamatic, ο David Roche, πρώην πρόεδρος των Hotels.com και Expedia, και ο Αλέξανδρος Μακρίδης, επικεφαλής της βιομηχανικής εταιρείας Χρυσαφίδης.

Οι υπόγειες διαδρομές των funds

H Akazoo ήταν τμήμα της InternetQ μέχρι το 2015, οπότε πραγματοποιήθηκε η απόσχιση και, έπειτα από εξαγορά της R&R Music, η δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας. Η κίνηση αυτή χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 17 εκατ. ευρώ από το Toscafund. To ίδιο βρετανικό hedge fund, λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2016, χρηματοδότησε και την αποχώρηση της InternetQ από την ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Το ύψος της επένδυσης δεν ανακοινώθηκε. Όμως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ToscaPenta απέκτησε "σημαντική" θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της InternetQ.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η InternetQ δέχτηκε νέα επένδυση ύψους 12 εκατ. ευρώ από το Diorama fund, το οποίο διαχειρίζεται η Deca Investments. Το fund, στο οποίο έχει τοποθετήσει κεφάλαια μεταξύ άλλων επενδυτών ο Δ. Δασκαλόπουλος (ΔΕΛΤΑ, Vivartia), ήταν μέτοχος στην InternetQ τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν η Akazoo μπήκε στον Nasdaq. Σύμφωνα με δηλώσεις του Νίκου Νανόπουλου, προέδρου της επενδυτικής επιτροπής του fund Diorama: "Η Deca Investments διατηρεί ποσοστό 4% στην Akazoo και δεν έχει κανένα μέλος της στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας".

Ο τελευταίος μετασχηματισμός της Akazoo πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Τότε ολοκληρώθηκε η αντίστροφη εξαγορά (reverse merger) με την εταιρεία-κέλυφος Modern Media Acquisition Corp., αντλώντας 55 εκατ. δολάρια.

Η Modern Media Acquisition ήταν μια εταιρεία κενή από δραστηριότητες (blank check company), με μόνο σκοπό τη συγχώνευσή της με μια άλλη εταιρεία που θα πετύχαινε με αυτόν τον τρόπο την εισαγωγή της στον Nasdaq, όπως έγινε με την Akazoo. Ιδιοκτήτες της Modern Mediaήταν ο Lew Dickey, σήμερα πρόεδρος του δ.σ. της Akazoo, και εταιρεία συνδεόμενη με τη Macquarie Capital, η οποία ήταν και ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της μετοχής.

Η πρακτική του reverse merger είναι συνηθισμένη στις ΗΠΑ και προτιμάται από πολλές εταιρείες που επιλέγουν να γίνουν δημόσιες χωρίς να περάσουν τη διαδικασία της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO), που περιλαμβάνει και μεγαλύτερο έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ακριβώς λόγω του μειωμένου ελέγχου, η πρακτική αυτή έχει δεχτεί κριτική από πολλούς παράγοντες της αγοράς στο παρελθόν. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της QCM, Γκάμπριελ Γκρέκο, ένας από τους λόγους που ασχολήθηκε με την Akazoo ήταν η αντίστροφη εξαγορά του Σεπτεμβρίου.

Γκάμπριελ Γκρέκο: Ο fund manager που σορτάρει χάρτινους πύργους

Η Quintessential Capital Management είναι ένα από τα εκατοντάδες μικρά funds της Νέας Υόρκης, το οποίο θα περνούσε σχετικά απαρατήρητο αν δεν ακολουθούσε μια ιδιαίτερη τακτική. Ο επικεφαλής του fund, Γκάμπριελ Γκρέκο, αναζητά εισηγμένες εταιρείες με δομικά προβλήματα και χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν από "μαγειρέματα" έως και απάτες που έχουν περάσει απαρατήρητες από αγορές και ρυθμιστικές Αρχές. Στη συνέχεια στοιχηματίζει εναντίον τους, παρουσιάζει τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, παρακολουθώντας και κερδίζοντας από το χάος που έχει προκληθεί.

Αυτό είχε γίνει και τον Μάιο του 2018, όταν η έκθεση της QCM οδήγησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου της Folli Follie. Είχε προηγηθεί το 2015 η επίσης ελληνική τεχνολογική εταιρεία Globo Plc. Η εταιρεία, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με "μαγειρέματα" στα έσοδά της, οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες εκτός της ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, παραιτήθηκε. Πριν από την Akazoo προηγήθηκε η Bio-on, μια ιταλική εταιρεία βιοπλαστικών, εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου της Ιταλίας, με κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα της καμπάνιας της QCM ήταν να συλληφθούν τα διοικητικά στελέχη και η εταιρεία εντέλει να πτωχεύσει.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επτά καμπάνιες κατά επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε έρευνες από τις ρυθμιστικές Αρχές, με αποτέλεσμα αυτές ή να πάψουν να λειτουργούν ή να οδηγούνται σε σημαντική απομείωση της αξίας τους.

Η QCM επιζητά το κέρδος ασκώντας πρακτικές μετοχικού ακτιβισμού και δηλώνει ότι πιστεύει "στην ηθική διάσταση της δουλειάς μας, που έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνονται από τις αγορές ανέντιμες επιχειρήσεις. Αυτά τα χαλασμένα μήλα στερούν κεφάλαια και ανθρώπινους πόρους από άλλες επιχειρήσεις και είναι λογικό να το γνωστοποιούμε στο κοινό όσο πιο γρήγορα γίνεται".